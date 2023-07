Zwischen Berlin und Potsdam ist ein Löwe ausgebrochen. Die Polizei sucht nun nach dem Tier.

Ungewöhnlicher Großeinsatz für die Polizei bei Berlin. Medienberichten zufolge soll im Bereich Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark) bei Berlin eine Raubkatze unterwegs sein. Vermutungen legen nahe, dass es sich dabei um einen weiblichen Löwen handelt.

Löwin ausgebrochen: Suchaktion der Polizei bei Berlin

Laut der Märkischen Oderzeitung (MOZ) laufe seit der Nacht eine große Suchaktion der Polizei. Im Zentrum der Suche liegt dabei die Ortschaft Kleinmachnow an der südlichen Berliner Landesgrenze. Die Polizei Brandenburg warnte in den frühen Morgenstunden vor einem entlaufenen Wildtier. Auf Twitter meldet die Polizei: "Bitte meiden Sie es aufgrund eines entlaufen Wildtieres aktuell im Bereich Kleinmachnow, Teltow & Stahnsdorf (PM) das Haus zu verlassen und holen Sie auch Ihre Haustiere ins Haus. Unsere Kollegen sind vor Ort und prüfen die Situation."

Video soll Löwin bei Berlin zeigen

Ein User auf Twitter teilte in der Nacht ein Video von einer großen Raubkatze. Dieses soll an einem Waldrand in der Gemeinde Kleinmachnow aufgenommen worden sein. Die Echtheit des Videos habe sich laut der MOZ bislang nicht bestätigen lassen. Seit 4:26 Uhr besteht in der Warnapp Nina eine Warnung vor einer freilaufenden Raubkatze. Betroffen sind die Brandenburger Gemeindegebiete Kleinmachnow, Stahnsdorf, Teltow und das südliche Stadtgebiet von Berlin. Laut der Warnung soll die Bevölkerung das betroffene Gebiet möglichst meiden und weiträumig umfahren.

Polizei: Möglicherweise Löwin im Süden von Berlin entlaufen

Herkunft unklar - Videos sollen Löwin bei der Jagd zeigen

Bislang ist völlig unklar, woher die Löwin stammt. Wie die Deutschen Presse-Agentur (dpa) berichtet, seinen Zoos, Tierparks, Zirkusse und Tierschutzeinrichtungen überprüft worden - dort werde kein Tier vermisst. Laut der MOZ konnte das Tier während der Suchaktion zwar einmal gesichtet werden, fangen ließ sich die Raubkatze aber nicht. Die Polizei habe über Zeugen von der freilaufenden Raubkatze erfahren, berichtet die dpa weiter. Diese hätten Videos aufgenommen, wie die Löwin ein Wildschwein gejagt und erlegt habe.

Gemeinde Kleinmachnow reagiert auf freilaufende Löwin

Kleinmachnow hat auf die herumstreunende Großkatze mittlerweile reagiert. Markthändler sei empfohlen worden, keine Stände aufzubauen, so die dpa weiter. Das Rathaus und die Kindertagesstätten seien jedoch trotzdem geöffnet - die Kinder dürften aktuell aber nicht in den Gärten spielen.

Bewaffnete Einsatzkräfte suchen südlich von Berlin nach einem freilaufenden Löwen. picture alliance/dpa/TNN | Sven Käuler

Polizeieinsatz und Suchaktion nach Löwe läuft weiter

Einsatzkräfte setzen derzeit die Suche nach der Löwin fort. Unter anderem werden Hubschrauber in Kleinmachnow und in den angrenzenden Gemeinden eingesetzt. Neben Polizeibeamten sind mittlerweile auch Mitarbeiter des Veterinäramtes und Jagdpächter in die Suchaktion involviert.

Löwen gehören zu den größten Raubkatzen der Welt

Neben Tigern gehören Löwen zu den größten beiden Arten aus der Familie der Katzen. Der natürliche Lebensraum der Tiere liegt heutzutage nur noch südlich der Sahara in Afrika und im indischen Bundesstaat Gujarat. Während erwachsene männliche Löwen eine Mähne tragen, fehlt diese bei den weiblichen Löwen. Löwinnen können eine Länge von 160 bis 190 Meter und ein Gewicht von bis zu 180 Kilogramm erreichen.