"Bergdoktor"-Darsteller Hans Sigl moderierte mit Barbara Schöneberger in der ARD die "Starnacht am Wörthersee". Ihre Gags kamen nicht überall an.

"Ich fin Schlager toll"sang Ikone Guildo Horn mit seiner Band den Orthopädischen Strümpfen im Jahr 2005. Auch 18 Jahre später feiern viele Menschen diese Art Musik. Getreu diesem immer jungen Trend fand am 7. und 8. Juli 2023 in Klagenfurt in Österreich die nächste "Starnacht am Wörthersee" statt.

Gags nicht immer jugendfrei

Das österreichische Fernsehen und die ARD waren mit den Kameras dabei. Fast 8000 Schlager-Fans von jung bis alt waren in der Klagenfurter Ostbucht live vor Ort. Moderiert wurde die Starnacht von Entertainerin und Fernsehmoderatorin Barbara Schöneberger und Bergdoktor-Darsteller Hans Sigl. Das Moderatoren-Duo traf in der mit seinen nicht immer jugendfreien Gags nicht immer den Geschmack der Zuschauerinnen und Zuschauer.

In der Generalprobe hatte es Hans Sigl mit einem Mann-Frau-Witz bei Maite Kelly versucht: „Eine Frau sagt zu ihrem Mann: ‚Mir kommt vor, du hörst mir nicht richtig zu. Du hörst mir einfach nicht mehr richtig zu.‘ Darauf der Mann zu ihr: ‚Bin ich gar nicht‘.“ Die Lacher im Publikum und bei Maite Kelly blieben aus. In der Liveshow am Tag darauf verzichtete der Dr. Martin Gruber aus der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" auf diesen Gag.

Starnacht am Wörthersee in der ARD-Mediathek schauen

Ein Höhepunkt der Show war das Duett von Vanessa mit ihrer Schwiegermutter, Schlager-Star Andrea Berg. Sie präsentierten im Duett den Song „Unendlich“. Bejubelt wurde außerdem der Heimspiel-Auftritt von Andreas Gabalier.

In der ARD-Mediathek steht die Starnacht am Wörthersee auf Abruf bereit (bis 7. August, 20.15 Uhr)

Quotensieg für "Kommissarin Lucas"

Nach dem Blick auf die Einschaltquoten dürfte Sigl und Schöneberger die gute Laune vergangen sein. Das Primetime-Publikum war am Samstagabend klar in Krimistimmung. Den Quotensieg feierte nämlich nicht die Schlagershow im Ersten, sondern eine Wiederholung von "Kommissarin Lucas" mit 3,63 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 20,8 Prozent beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren. Die „Starnacht am Wörthersee“ kam auf nur 2,74 Millionen Fernsehende, Marktanteil 16,4 Prozent.

Das Branchenmagazin Dwdl.de berichtete, dass die lineare Fernsehnutzung an diesem Samstag "allgemein sehr niedrig" gewesen sei.

Künstler bei der "Starnacht 2023 am Wörthersee"

