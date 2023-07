Bei "Bergdoktor"-Star Annika Ernst läuten die Hochzeitsglocken. Sie will ihrem Partner Robert Wagner noch dieses Jahr das Ja-Wort geben.

Verliebt, verlobt, verheiratet: "Bergdoktor"-Darstellerin Annika Ernst will noch in diesem Jahr heiraten. Das verriet die Schauspielerin in einem Interview mit der Illustrierten Bunte. Dabei verriet sie auch mehr über ihre konkreten Hochzeitspläne.

"Bergdoktor"-Darstellerin Annika Ernst über Hochzeitspläne

Die 41-jährige Schauspielerin und ihr Partner Robert Wagner wollen ihre Hochzeit noch im August 2023 feiern. Geplant sei eine kleine standesamtliche Trauung mit der Familie. Diese soll im Schloss Mirabell in Salzburg (Österreich) stattfinden. Ein paar Wochen später soll es ein großes Hochzeitsfest mit all ihren Freunden auf einem Schiff in Berlin geben. Dabei wollen sie auch eine freie Trauung feiern.

Annika Ernst und ihr Partner Robert Wagner sind bereits seit drei Jahren zusammen. Sie waren laut dem Bericht Nachbarn und haben sich während des Lockdowns zwischen Haustür und Fahrstuhl kennengelernt. Nach einem kurzen Plausch tauschten sie ihre Nummern aus und verliebten sich. Ernst machte die Beziehung allerdings erst im Februar 2022 öffentlich.

Hochzeitsantrag an Heiligabend

An Heiligabend habe ihr Partner mit einem Antrag überrascht, sagt Annika Ernst in dem Interview. Sie habe sofort "Ja" gesagt.

In der ZDF-Serie "Der Bergdoktor" spielt Annika Ernst die Chirurgin Dr. Johanna Rüdiger. Seit 2021 steht die 41-Jährige in dieser Rolle neben Hans Sigl vor der Kamera. Ernst hat eine Tochter aus einer früheren Beziehung und wohnt in Berlin.

Das ist der Partner von Annika Ernst

Ihr Partner Robert Wagner ist ein Marketing-Experte aus Berlin. Auch er hat ein Kind aus einer vorherigen Beziehung.