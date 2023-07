Der beliebte Schauspieler Christian Quadflieg ist tot. Dem deutschen Fernsehzuschauer war er besonders aus der TV-Serie "Der Landarzt" bekannt.

Der Schauspieler Christian Quadflieg ist am Sonntag in Hamburg nach einer langen und schweren Krankheit gestorben. Quadflieg wurde 78 Jahre alt. Unter anderem hatte der NDR über den Tod des beliebten Darstellers berichtet. Die Öffentlichkeit wurde von der Familie vom Tod Quadfliegs unterrichtet.

Christian Quadflieg wurde in Schweden geboren

Geboren wurde Christian Quadflieg am 11. April 1945 in Växjö in Schweden als Sohn der Schauspieler Will Quadflieg (1914–2003) und Benita von Vegesack (1917–2011). Seine Schulzeit verbrachte Quadflieg in Hamburg und besuchte im Anschluss eine Schauspielschule in Bochum. Danach folgten mehrere Engagements an verschiedenen Theaterbühnen - unter anderem in Oberhausen und Basel. Zudem spielte Quadflieg verschiedene Rollen an der Volksbühne Berlin, an der Münchner Staatsoper, bei den Salzburger Festspielen und an weiteren Bühnen.

Quadflieg war der erste "Landarzt" im deutschen Fernsehen

Bekannt wurde der Wahlhamburger aber besonders durch seine Rollen in TV-Filmen und Serien. Nach Auftritten in der Tatort-Episode "Reifezeugnis" und in der englischsprachigen Serie "Starmaidens", gelang ihm 1986 der Durchbruch mit der Hauptrolle in der beliebten TV-Serie "Der Landarzt". In der ZDF-Serie spielte er bis zum Beginn der vierten Staffel die Hauptfigur Dr. Karsten Mattiesen. Nachfolger von Quadflieg wurden im Anschluss Walter Plathe und Wayne Carpendale. Zudem hatte er Auftritte in den TV-Serien "Der Alte", "Derrick", "Das Traumschiff" oder "Siska".

Nicht nur Schauspieler: Quadflieg war auch als Regisseur tätig

Neben seiner Arbeit als Schauspieler war Quadflieg auch als Regisseur, Synchronsprecher und Rezitator tätig. Christian Quadflieg war ab 1974 mit der Schauspielerin Renate Reger-Voelckel verheiratet. Seine Schwester ist die Schriftstellerin Roswitha Quadflieg.