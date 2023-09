Eine offensichtlich gechillte Zeit hatte vor Kurzem eine Herde Schafe in Griechenland. Die Tiere hatten über 100 Kilogramm medizinisches Cannabis konsumiert.

In Griechenland hat sich eine ungewöhnliche, komische, aber auch tragische Geschichte zugetragen: Eines schönen Tages bemerkte ein Schäfer aus Thessalien, einer Region in Griechenland, dass sich seine Schafherde irgendwie komisch verhielt. Die Tiere wirkten seltsam abgelenkt, verdrehten die Köpfe unnatürlich und schienen nicht ganz bei der Sache zu sein. Der Schäfer war wegen des sonderbaren Verhaltens der Schafe besorgt. Er machte sich auf die Suche und fand die Ursache für das eigenartige Benehmen der Herde in einem Gewächshaus.

Schafe konsumieren mehr als 100 Kilogramm Cannabis

Genauer gesagt, stand der Schäfer, wie das griechische Nachrichtenportal "TheNewspaper.gr" berichtet, vor dem Gewächshaus einer Cannabisplantage. In dieses Gewächshaus, in dem medizinisches Cannabis angepflanzt wird, ist die Herde Schafe demnach einfach eingedrungen. Offenbar waren die Tiere auf der Suche nach Nahrung und fanden diese in Form von etwas anderem Gras. Laut dem Bericht hatte die Schafherde insgesamt mehr als 100 Kilogramm Cannabis gefressen.

Extremwetter bedrohen in Griechenland Existenz von Tier und Mensch

Das Tragische an der Geschichte: Den Schafen blieb wegen ihres Hungers offenbar gar keine andere Möglichkeit, als sich nach anderen Nahrungsquellen umzusehen. Denn die extremen Wetterverhältnisse, denen Griechenland in diesem Jahr ausgesetzt war, bedrohen die Existenz der Viehwirtschaft. Denn nachdem das Land in den letzten Monaten von Hitzewellen mit Temperaturen von über 40 Grad und somit von extremer Trockenheit und Waldbränden getroffen wurde, regneten im September beispiellose Wassermassen vom Himmel. In wenigen Tagen regnete es mehr als im deutschen Jahresdurchschnitt. Dadurch wurden Ernten und Weiden zerstört, was einerseits das Vieh selbst in beträchtlichem Maß bedroht und andererseits auch die Existenz vieler Menschen gefährdet.

Besitzer der Cannabisplantage: "Weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll"

Davon berichtet auch der Besitzer der Cannabisplantage, in der die Schafe sich satt gefressen haben dem Nachrichtenportal "TheNewspaper.gr": "Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Wir hatten die Hitzewelle und einen großen Teil der Produktion verloren. Wir hatten die Überschwemmungen und haben fast alles verloren. Und jetzt das. Nach all dem kam eine Schafherde in die Anlage, von der ich nicht weiß, wie sie das geschafft hat, und fing an zu fressen, was noch übrig war. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll."