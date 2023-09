Schock am Hadrianswall in Nordengland: Ein über 100 Jahre alter Ahornbaum ist über Nacht illegal gefällt worden. Der Baum wurde durch den Robin-Hood-Film mit Kevin Costner weltbekannt und war bei Touristen ein beliebtes Fotomotiv.

Der Baum, auch als "Sycamore Tree" bekannt stand in einer Senke direkt am Hadrianswall. Über Nacht hatten Unbekannte den mehrere hundert Jahre alten Ahorn mit einem sauberen Schnitt knapp über dem Boden zersägt. Am Morgen entdeckten Medienberichten zufolge Spaziergänger den gefällten Baum, der quer über dem Hadrianswall lag.

Weltberühmt dank einer Szene

Zu einem beliebten Fotomotiv wurde der Ahorn auch dank seines Auftritts im Film "Robin Hood - König der Diebe" aus dem Jahr 1991. Kevin Costner, der den Titelheld verkörperte, läuft in der Szene gemeinsam mit Morgan Freeman auf dem Hadrianswall. Dabei ruft Robin Hood, glücklich wieder in der Heimat zu sein, neben dem Baum "I am Home!". Kurz danach verteidigt er einen Jugendlichen, der sich in diesem Baum vor seinen Verfolgern versteckt.

Seither war der Baum weltbekannt und zahlreiche Touristen pilgerten zu der Sycamore Gap, in der der Bergahorn stand. 2016 wurde der etwa 36 Meter hohe Baum dann auch zum "Baum des Jahres" gewählt.

Nordengland trauert um Baum

"Wir sind schockiert und zutiefst traurig", teilte der National Trust, der Verwalter des Nationalparks, in dem der Baum stand auf X (ehemals Twitter) mit. In dem Post bezeichnete der Trust die Tat als Akt des Vandalismus, die Polizei wurde eingeschaltet. Auf X teilte der National Trust auch ein Foto von dem mächtigen Baum, der direkt am Hadrianswall stand. Der Hadrianswall war im zweiten Jahrhundert nach Christus von den Römern errichtet worden, um die Grenzen ihres Reiches zu verteidigen. Die Überreste liegen an der Grenze zum heutigen Schottland und erstrecken sich auf über 100 Kilometern Länge.

Hat ein Jugendlicher den Baum gefällt?

Auch der örtliche Parlamentsabgeordnete ist erschüttert über den Vorfall. "Selbst, wenn die Polizei den Schuldigen schnappt - der Baum ist für immer verloren", sagte er laut Medienberichten. Wie unter anderem der Spiegel berichtet, soll die Polizei auch schon einen Verdächtigen festgenommen haben. Ein 16-jähriger Jugendlicher soll den Baum demnach gefällt haben. Zum Motiv gibt es allerdings noch keine näheren Angaben. Laut "Bild" soll der Jugendliche mit den Beamten kooperieren.