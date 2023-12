Michael Schumachers schlimmster Unfall jährt sich in diesem Monat zum zehnten Mal. Die ARD widmet ihm zu diesem Anlass eine Dokumentation. Was macht die Faszination des Ex-Formel-1-Superstars aus?

Auch fast zehn Jahre nach seinem schweren Skiunfall ist für viele die Faszination des ehemaligen Rennfahrer-Superstars Michael "Schumi" Schumacher ungebrochen. Die ARD widmet dem bald 55-Jährigen die Dokumentation "Being Michael Schumacher" des Bayerischen Rundfunks. Die Doku wird ab Donnerstag, den 14. Dezember, in der Mediathek zu sehen sein. Am 28. Dezember wird sie dann um 23:25 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Am 29. Dezember jährt sich dann der Tag, der das Leben des Supersportlers für immer veränderte, zum zehnten Mal.

Name gleichbedeutend mit dem Sport

"Wenn ein Sportler es schafft, dass sein Name fast schon gleichbedeutend mit dem Sport ist, den er ausübt, dann geht nicht mehr", sagte Michael Schumachers Managerin Sabine Kehm zur Faszination des ehemaligen Rennfahrers der Deutschen Presse-Agentur (dpa). "Jemand hört Michaels Namen, und ihm fällt sofort 'Formel 1' ein. Das haben nur die ganz Großen geschafft. Letztlich personifiziert Michael die Formel 1."

Superstar bei Ferrari

Schumacher war mitten in der Saison 1991 in die Königsklasse des Motorsports eingestiegen und prägte sie lange Zeit wie kein anderer Fahrer vor ihm. Für Benetton-Renault holte er in den Jahren 1994 und 1995 zwei WM-Titel. Danach führte er Ferrari zurück zum Ruhm. Er gewann mit der Scuderia fünfmal nacheinander ab 2000 die WM und wurde mit insgesamt sieben Titeln, 91 Rennsiegen und 68 Poles zum damals erfolgreichsten Formel-1-Fahrer. 2006 ging er dann in den Ruhestand, blieb Ferrari allerdings noch als Berater und Testfahrer erhalten.

Comeback bei Mercedes

2010 folgte dann das Comeback als aktiver Rennfahrer, allerdings für Ferrari-Konkurrent Mercedes. 2012 löste Lewis Hamilton Michael Schumacher dann als Fahrer für Mercedes ab. Der 38-Jährige Brite ist ebenso erfolgreich wie die deutsche Formel-1-Legende. Für Mercedes fuhr er mittlerweile ebenso viele WM-Titel ein. Dazu kommen allerdings 103 Rennsiege und 104 Poles.

Auch interessant für dich: Migration

Weniger unerlaubte Einreisen nach Deutschland

Schrecklicher Ski-Unfall ändert alles

Im Dezember 2013 kam es dann zum schicksalhaften Unfall. Michael Schumacher erlitt beim Skifahren im französischen Méribel nach einem Sturz schwere Kopfverletzungen. Seitdem ist er aus der Öffentlichkeit verschwunden, Details zu seinem Zustand sind nicht bekannt.

Sportliche Familie

Sein Sohn Mick trat Anfang der 2020er in die seine Fußstapfen. 2021 und 2022 fuhr er in der Formel 1 für Haas. Auch sein Neffe David Schumacher ist als Rennfahrer aktiv. Ehefrau und Tochter sind im Sport ebenfalls erfolgreich, allerdings im Reitsport. Corinna Schumacher, mit der Michael Schumacher seit 1991 verheiratet ist, und ihre Tochter Gina Maria gewannen Medaillen im Westernreiten.

Woher kommt die Faszination?

Warum der Rennfahrer immer noch fasziniert erklärt Sabine Kehm der dpa gegenüber folgendermaßen: "Sein Kampfgeist, sein Arbeitsethos, sein Harmoniebedürfnis, aber auch seine Härte und Sturheit und auch mal Rücksichtslosigkeit. Das alles macht eine ganz besondere Mischung, die glaube ich die Basis für die Faszination ist, die er auslöst."