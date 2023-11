Kurioser Ausgang einer Kontrolle der Polizei in Thüringen. Die Beamten fühlten sich zunächst veräppelt, wurden dann aber eines Besseren belehrt.

Beamte der Landespolizei Thüringen haben am späten Montagabend einen Autofahrer in der Gemeinde Greuda kontrolliert. Gegenüber den Beamten gab der Mann an, dass er auf dem Weg zu einer Kuh sei, die in einem Pool schwimmen würde.

Greuda: Kuh im Pool überrascht Polizisten

Durchaus verständlich, dass sich die Polizisten zunächst veräppelt vorkamen. Weil der Autofahrer aber auf der Richtigkeit seiner Aussage bestand, beschlossen die Beamten der Polizei Saale-Holzland, den Mann zu begleiten. Als der Autofahrer und die Beamten am Zielort ankamen, war die Überraschung dann groß. Denn: In dem Pool eines Gartens in Greuda schwamm tatsächlich eine Kuh.

Thüringen: Landwirte ziehen Kuh aus Pool

Nach Angaben der Thüringer Polizei sei das Tier bereits zum dritten Mal vor seiner Herde geflüchtet und war diesmal in den mit Styropor bedeckten Pool des Einfamilienhauses gestürzt. Die Kuh habe allerdings nicht den Eindruck gemacht, dass ihr das Bad etwas ausgemacht hätte, berichtet die Polizei weiter. Mehreren Landwirten sei es schließlich gelungen, das Tier mit Stricken aus dem Pool zu ziehen.

Schwimmbecken wird durch Kuh schwer beschädigt

Der Pool in der Gemeinde Greuda wurde bei dem tierischen Badeausflug schwer beschädigt. Der Besitzer habe diese Tatsache aber mit Humor zur Kenntnis genommen, meldet die Polizei. Beim Abtransport habe das Tier zudem noch einige "Hinterlassenschaften" auf dem Hof des Einfamilienhauses zurückgelassen.