Auf der Suche nach der Traumfrau, dem Traummann. RTL geht mit "Bauer sucht Frau international" in die fünfte Staffel. Das sind die Teilnehmer.

Was in Deutschland funktioniert, klappt doch auch weltweit - oder? Von Europa bis Afrika, von Argentinien bis Australien, die Suche nach dem großen Liebesglück geht 2023 weiter. Mit "Bauer sucht Frau - international". Ab 1. Mai bei RTL.

Ob Bananenplantage, Gemüsegarten oder Olivenhain - auf welcher Farm könnten bald die ersten zarten Pflänzchen der Liebe sprießen? Inka Bause präsentiert in der der fünften Staffel des internationalen Spin-offs der erfolgreichen TV-Romanze wieder einsame Bauernherzen rund um den Globus.

Es wird gelacht, geflirtet, gestritten, geweint und natürlich auch ordentlich gearbeitet. Das Publikum kann sich auf großartige sieben Bauern und eine Bäuerin freuen, die sich in das Abenteuer Liebe stürzen und endlich das große Glück finden wollen. Auf der Suche nach der großen Liebe sind dabei auch Katrin und Johannes aus Österreich.

Wir stellen die Kandidaten bei "Bauer sucht Frau international 2023" vor.

Pferdezüchterin Katrin (34) aus Kärnten in Österreich macht mit bei "Bauer sucht Frau international" - zu sehen ab 1. Mai 2023 bei RTL und online als Stream bei RTL+ RTL

"Bauer sucht Frau international": Katrin, 34 Jahre alt, aus Österreich

Region: Klagenfurt a.W., Kärnten, Österreich

Betrieb: Pferdezucht; 20 Zuchtstuten und Hengste, 3 Katzen

Hobbys: Pilze sammeln, Gemüse anbauen, Reisen und Tanzen

Im beschaulichen Kärnten lebt Mini-Shetty-Züchterin Katrin mit ihren Eltern und ihrem Bruder auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Das Steckenpferd der fröhlichen Österreicherin sind allerdings ihre 20 Minishetlandponys. Die 34-Jährige ist hauptberuflich selbstständig in der Werbung als Grafikerin.

Die Blondine bezeichnet sich als ehrlich, organisiert, aktiv und familiär. Die Traditionen ihrer Heimat sind Katrin wichtig und so trägt sie auch so oft es geht Tracht.

Die Powerfrau sucht einen ehrlichen, humorvollen und lebenslustigen Partner im Alter zwischen 27 und 41 Jahren, der auch auf sein Äußeres wert legt. Und größer als Katrin mit ihren 1,78 Metern muss er sein.

"Bauer sucht Frau international": Heiko, 46 Jahre alt, aus Spanien sucht Traummann

Region: La Palma, Spanien

Betrieb: Pflanzenproduktion und Hobby-Kleinviehzucht; 2 Hunde, 4 Katzen, 2 Gänse, 5 Hühner, 20 Enten, 12 Fische

Hobbys: Aquarium mit Diskusfischen

Auf der "grünen Insel der Kanaren" La Palma hat sich Hobbybauer und Vollblut-Gärtner Heiko ein kleines Paradies erschaffen. Auf seiner 2000 Quadratmeter großen Finca kümmert sich Heiko nicht nur um die Pflanzen, sondern auch um seine Hausgans "Miss Moneypenny“ und ihren Gänsemann.

Heiko beschreibt sich als "sehr hilfsbereit und offen". Seine Mitmenschen liegen ihm am Herzen, weshalb er sich gern in der Nachbarschaftshilfe engagiert. Der 1,91 Meter lange Blumenflüsterer ist seit zehn Jahren Single und hofft, so endlich seine große Liebe zu finden. Heikos Traummann sollte die Natur und die Tiere lieben und kein Problem damit haben, mal dreckig zu werden.

"Bauer sucht Frau international": Ezequiel, 42 Jahre alt, aus Argentinien

Region: Mendoza, Valle de Uco, Argentinien

Betrieb: Winzerbetrieb, Gästehausvermietung, Holzverarbeitung, nebenbei Winzer und Bibliothekar; 1 Hund, 1 Katze

Hobbys: Fußball, Fitnessstudio, Windsurfen und Barber Handwerk

Am Fuße der Anden, im Tal von Uco, liegt der Winzerhof von Bauer Ezequiel aus Argentinien. Ezequiel betreibt den Hof mit seiner Familie, die in der Region seit mehr als 100 Jahren fest verwurzelt ist. Unter der Woche lebt der 41-Jährige in seiner Wohnung in einem Vorort von Mendoza. Dort ist er hauptberuflich als Bibliothekar in einer Schule tätig.

Der 1,73 Meter große Argentinier bezeichnet sich als lustig und strukturiert. Der studierte Theaterpädagoge hat ein besonderes Hobby: "Ich habe ein paar Jahre in einem Barbershop gearbeitet und das Handwerk gelernt. Jetzt ist es mein Hobby, damit kann ich mich künstlerisch ausdrücken."

Als junger Mann war Ezequiel zu einem Austausch in Deutschland und spricht seitdem sehr gutes Deutsch. Seit acht Jahren ist Ezequiel geschieden. Sehr am Herzen liegt Ezequiel, dass die Zukünftige sich mit seinen fünf Töchtern versteht (10 bis 20 Jahre).

"Bauer sucht Frau international": Johannes, 27 Jahre alt, aus Österreich sucht Traummann

Region: Wien, Österreich

Betrieb: Pferde-Einstellbetrieb, Schweinemastbetrieb, Gaststube und Christbaumhandel;

27 Pferde, ca. 30 Schweine, 4 Katzen, 1 Hund

Hobbys: Freunde treffen, Schwimmen und Wandern

Landwirt Johannes aus Niederösterreich betreibt mit seiner Familie einen Bauernhof. Neben der hauseigenen Hofmetzgerei gehört zum Betrieb noch eine Schweinemast, eine Gaststube und ein Christbaumhandel.

Der gelernte Lebensmitteltechniker ist ein geselliger Typ und gern und viel mit Freunden unterwegs. Der 26-Jährige bezeichnet sich außerdem als "absoluter Wassermensch“ und geht in seiner Freizeit oft in der Donau baden oder wandern.

Seit anderthalb Jahren ist Johannes Single. Jetzt will der 1,78 Meter große Österreicher den Traummann finden. "Ehrlich, treu und kontaktfreudig sollte er sein", sagt Johannes. Außerdem mag es der Pferdewirt eher sportlich und schlank.

Landwirt Johannes aus Niederösterreich bei "Bauer sucht Frau international" - zu sehen ab 1. Mai 2023 bei RTL und online als Stream bei RTL+ RTL

"Bauer sucht Frau international": Karl-Heinz, 66 Jahre alt, aus Italien

Region: Viterbo, Bagnoregio / Italien

Betrieb: Olivenanbau & Kleinviehzucht; 1 Wollschwein, ca. 20 Hühner, 1 Truthahn, Tauben

Hobbys: Backen, Kochen und Familie

Im malerischen Tal von Bagnoregio, mitten im Stiefel Italiens, wohnt Karl-Heinz auf seinem rund zwei Hektar großem Grundstück, umgeben von Olivenhainen. Der 66-Jährige ist stolz auf sein Agriturismo, dass er sich in 38 Jahren aufgebaut hat.

In seiner Freizeit backt Karl-Heinz gerne - vor allem deutsches Sauerteigbrot, das er in seiner Wahlheimat schmerzlich vermisst. "Die Frau, die zu mir kommt, erwartet hier einen Hausmann, der kochen, backen und echtes italienisches Eis machen kann."

Außerdem ist der gebürtige Ruhrpottler "Vollblut-Opa" und verbringt gerne Zeit mit den Enkeln und seinen drei erwachsenen Kindern. Zum kompletten Glück fehlt ihm eine charakterstarke und ehrliche Frau, die vielleicht sogar Spaß am Gemüsegarten hat.

"Bauer sucht Frau international": Werner, 27 Jahre alt, aus Südafrika

Region: Port Elizabeth, Eastern Cape, Südafrika

Betrieb: Hobbybauer; 1 Milchkuh, 1 Hund

Hobbys: Kochen, Fußball spielen, Tischtennis, Squash

In der unberührten Natur Südafrikas hat sich Jungbauer Werner mit seinen Eltern den Traum von der eigenen Farm erfüllt. Der gelernte Koch ist momentan noch Hobbybauer aus Leidenschaft, aber hat viele Pläne für seine Farm: "Ich möchte Milchkühe und Hühner halten, selbst Käse und Butter machen und eine Schokoladenproduktion anfangen."

Werner ist in Südafrika geboren, seine Muttersprache ist aber deutsch, denn Teile seiner Familie leben schon in der siebten Generation als Deutschsprachige in Südafrika.

Der 27-Jährige liebt es mit seinen Händen zu arbeiten und kocht für sein Leben gern. Zum Ausgleich treibt der gläubige Christ viel Sport - geht Fußball spielen, zum Tischtennis oder Squash. Seine Traumfrau sollte ungefähr so alt sein wie er und seinen christlichen Glauben teilen. Außerdem wünscht sich der 1,82 Meter große Farmer in naher Zukunft eine Familie.

"Bauer sucht Frau international": Emil, 55 Jahre alt, aus Namibia

Region: Grootfontein, Namibia

Betrieb: Rinder – und Schafzüchter, Mais – und Getreideanbau; 320 Rinder, Kühe, Kälber, 400 Schafe

Hobbys: Fahrradfahren, Gymnastik, Ernährung, Kochen, Lesen, Fischen

Am Fuße der Otavi-Berge, im Norden Namibias lebt und arbeitet der gebürtige Südafrikaner Emil. Er verwaltet dort eine 1.600 ha große Farm, auf der er sich der Rinder- und Schafzucht widmet. Zudem baut der 55-Jährige Mais und andere Getreidesorten an. Emil arbeitete früher in der IT-Branche und zog einst für die Liebe nach Namibia. Heute ist der studierte Sozialwissenschaftler Farmer mit Leib und Seele.

Der zwei Meter große Hüne treibt jeden Tag Sport und ernährt sich nach der Keto-Diät. Ansonsten findet er die richtige Entspannung beim Lesen von Science-Fiction-Büchern. Mit der richtigen Partnerin an seiner Seite schließt der 55-jährige Vater zweier Kinder weiteren Nachwuchs nicht aus.

Seine Traumfrau sollte eine positive Einstellung haben und sportlich sein. Emil ist hoffnungsloser Romantiker. Ihm ist wichtig, dass sich die Frau an seiner Seite auf ein Leben in Namibia einlassen kann.

Der 60-jährige Tom lebt in Australien, ist aber ein gebürtiger Schwabe bei "Bauer sucht Frau international" bei RTL und online bei RTL+

"Bauer sucht Frau international": Tom, 60 Jahre alt, aus Australien

Region: Wheatbelt, Westaustralien

Betrieb: Hobbybauer, Pferdefarm; 7 Pferde, 7 Hühner, 1 Hund

Hobbys: Reiten, Tanzen, Reisen

Mit einer eigenen Pferderanch in der Nähe von Perth hat sich Tom einen Lebenstraum erfüllt. Im Busch von Australien besitzt er ein rund fünf Hektar großes Anwesen, auf dem er mit Pferden, Hühnern und Hund lebt. Als Teenager ist Tom 1977 mit seinen Eltern und zwei Schwestern nach Australien ausgewandert. Neben den Pferden kümmert er sich hauptberuflich um den Verkauf und Vertrieb seiner selbstentwickelten Wärmepumpe.

Der 60-Jährige ist Cowboy mit Leib und Seele. Wenn es seine Zeit zulässt, nimmt der gebürtige Schwabe außerdem gern an Pferdewettbewerben teil oder er geht "Line Dancen", wofür ihm allerdings noch die richtige Partnerin fehlt.

Tom ist seit fast 30 Jahren geschieden und seit vier Jahren Single. Er ist Vater von zwei erwachsenen Kindern. Seine Traumfrau sollte abenteuerlustig und genauso verrückt sein wie er.

Wann läuft "Bauer sucht Frau international" im TV? Die Sendetermine

Die erste Folge von "Bauer sucht Frau international" ist eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf RTL+ verfügbar. Die weiteren Sendungen stehen jeweils einen Tag vorab zum Streamen bereit. Hier alle Termine bei RTL sowie auf RTL+ im Überblick: