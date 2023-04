Nach dem Ballermann-Boom in den deutschen Charts im vergangenen Jahr sieht Partysängerin Mia Julia eine gute Gelegenheit für die Branche - aber auch Risiken.

Ballermann-Star Mia Julia sieht gute Chancen für ihre Branche - aber auch Risiken. "Wir hätten jetzt die Chance zu zeigen, dass man uns ernst nehmen sollte. Wir sind ein wichtiges Genre bei uns in der Gesellschaft. Die Leute wollen einfach gute Laune", sagte die 36-Jährige ("Mallorca, da bin ich daheim") der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn jetzt natürlich jeder nur noch Schrott rausbringt, dann ist es für uns natürlich scheiße".

Shootingstar Julian Sommer (25, "Dicht im Flieger") sagte, dass in diesem Jahr auffällig viele Partylieder veröffentlicht würden. Einige wollten auf den Erfolgszug aufspringen. "Ich glaube, durch die extrem vielen Songs in diesem Jahr wird es etwas inflationär. Es werden sich wirklich nur die Songs durchsetzen, die qualitativ gut sind oder so stumpf und witzig, dass es trotzdem funktioniert."

Im vergangenen Jahr schafften es mehrere Hymnen von der deutschen Partymeile auf Mallorca in die heimischen Charts, allen voran der offizielle Hit des Jahres 2022, "Layla". Aber auch "Dicht im Flieger" und "Olivia" (Zipfelbuben feat. DJ Cashi) mischten vorne mit.

Ballermann-Hits häufiger in den Charts

In diesem Jahr könnten Sommer und Mia Julia den Partyhit der Saison landen. Ihre gemeinsame Single "Peter Pan" schaffte es im März auf Anhieb auf Platz 24 der Charts. An diesem Wochenende startet die Partysaison am Ballermann offiziell mit dem Opening des berühmten Bierkönigs. Eine Woche später folgt der Partytempel Megapark.