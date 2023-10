"Bachelor in Paradise" geht in eine neue Runde. Ab Freitag, 3. November 2023, suchen die ehemaligen Bachelor- und Bachelorette-Kandidaten auf RTL+ nach der Liebe. Und dabei gibt es eine Premiere.

Einige ehemalige "Bachelor"-Kandidatinnen und "Bachelorette"-Teilnehmer bekommen bei "Bachelor in Paradise" eine neue Chance auf die große Liebe. In diesem Jahr feiert "Bachelor in Paradise" eine Premiere. Denn zum ersten Mal nimmt mit Melissa auch eine ehemalige "Bachelorette" an der Kuppelshow teil.

Bachelor in Paradise 2023: Das sind die Kandidaten

Franziska (28) aus Kassel, bekannt aus "Der Bachelor" 2022, "Are You The One" 2022

Pamela (26) aus Freiburg, bekannt aus "Der Bachelor" 2023

Tamara (30) aus Wörrstadt, bekannt aus "Der Bachelor" 2023

Leyla (26) aus Frankfurt, bekannt aus "Der Bachelor" 2023, "Ex On The Beach" 2022

Rebecca (28) aus Schwabhausen, bekannt aus "Der Bachelor" 2018, "Let´s Love – Eine Hütte voller Liebe" 2021(RTLII)

Michelle (27) aus Heppenheim, bekannt aus "Der Bachelor" 2018, "Bachelor in Paradise" 2019, "Muskeln, Schweiß & Liebe" (RTLII – 2019), "Sex Tape VIP" 2022 (Amazon Prime)

Melissa (27) aus Stuttgart, bekannt aus "Love Island" 2019, "Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand" 2020, "Die Bachelorette" 2020, "Skate Fever" 2022

Daniel (31) aus Paderborn, bekannt aus "Die Bachelorette" 2020, "Eating With My Ex" 07, 2023

Adrian (27) aus Aachen, bekannt aus "Die Bachelorette" 2023

Kaan (26) aus Duisburg, bekannt aus "Die Bachelorette" 2023, "Take Me Out XXL" 2022

Amir (27) aus Hannover, bekannt aus "Die Bachelorette" 2023 (Schweiz), "Take Me Out" 2023, "Date My Mom" 2023, "Mein Date, mein bester Freund & ich" 2021

Steffen (28) aus Großenkneten, bekannt aus "Die Bachelorette" 2022, "Are You The One – Reality Stars in Love" 2023

Benedikt (32) aus Karlsruhe, bekannt aus "Die Bachelorette" 2021, "Take me out" 2022

Bachelor-Legende Paul Janke steht den Kandidaten bei "Bachelor in Paradise" 2023 zur Seite

In einer neuen Location in Thailand wird es zu romantischen Dates und emotionalen Situationen kommen. Die Singles können sich auch in diesem Jahr wieder auf Bachelor-Legende Paul Janke verlassen, der ihnen nicht nur den ein oder anderen Drink ausschenken wird, sondern auch immer ein offenes Ohr für die Flirterprobten hat.

Die Singles haben die freie Wahl: Wen möchten sie näher kennenlernen? Wem schenken sie eine begehrte Rose? Die Karten werden jede Woche neu gemischt. Während in der einen Woche die Frauen wählen dürfen, haben in der Folgewoche die Männer die Rosen in der Hand. Und dabei gilt die Regel: Nur wer eine der Rosen erhält, darf im Paradies bleiben

Kandidaten müssen sich am Ende entscheiden: Geld oder Liebe?

Welche Singles nutzen ihre neue Chancen? Für wen hält das Paradies einen heißen Sommerflirt bereit? Und wer meint es wirklich ernst? Das zeigt sich spätestens im großen Finale, denn hier müssen die Singles eine folgenschwere Entscheidung treffen: Geld oder Liebe?

Ab Freitag, 3. November 2023, sind acht Folgen von "Bachelor in Paradise" wöchentlich auf RTL+ abrufbar.