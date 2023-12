Zwei Bachelors suchen 2024 im TV nach Liebe - und einer von ihnen kommt aus dem Allgäu. Dennis Gries aus Kempten wird in der neuen Staffel Rosen verteilen.

Der neue Bachelor kommt aus Kempten! Genauer müsste man sagen: einer der beiden neuen Bachelors. Denn die RTL-Kult-Sendung schickt 2024 in der neuen Staffel gleich zwei Kavaliere auf Liebessuche im TV. Und einer von ihnen ist Dennis Gries aus Kempten. Wer ist Dennis Gries? Und wie wurde er zum Bachelor? Wir stellen den Allgäuer vor.

Bachelor 2024 auf RTL: Das ist Bachelor Dennis Gries aus Kempten

Der 30-jährige Dennis Gries ist in Kempten im Allgäu kein Unbekannter. Er leitet das Fitnessstudio Injoy in der Stadtmitte und dürfte daher bereits vielen Kemptenern und Kemptenerinnen bekannt vorkommen. Doch was gibt es darüber hinaus über den baldigen TV-Charmeur zu wissen?

Der Steckbrief von Dennis Gries

Der Bachelor-Sender RTL schreibt zu dem Kemptener:

Alter : 30 Jahre

: 30 Jahre Wohnort : Kempten

: Kempten Beruf : Inhaber einer Fitness- und Wellnessanlage und Start-up-Gründer (Fitnessautomat)

: Inhaber einer Fitness- und Wellnessanlage und Start-up-Gründer (Fitnessautomat) Hobbies : Fitness, Eishockey, Wakeboarden, Snowboarden, gesundes Essen kochen

: Fitness, Eishockey, Wakeboarden, Snowboarden, gesundes Essen kochen Single seit : einem Jahr

: einem Jahr Fun Facts: hat immer eine Packung Maiswaffeln dabei und überlässt Essen nie dem Zufall

In der Vergangenheit hat Gries auch schon seine Schlagfertigkeit unter Beweis gestellt: 2012 kämpfte er sich beim renommierten Kickbox-Turnier "Bavaria-Cup" bis ins Finale. Doch Gries marschierte nicht einfach so durch die Gewichtsklasse "Vollkontakt bis 91 Kilo". In seinem Halbfinalkampf besiegte er seinen Gegner nach sage und schreibe nur neun Sekunden (!) durch K. o. – was zugleich einen Turnierrekord bedeutete.

Was erwartet Zuschauer und Zuschauerinnen beim Bachelor 2024 auf RTL?

Neben der Änderung, dass sich gleich zwei Bachelors auf die Suche nach der großen Liebe begeben, treffen die beiden Kandidaten Sebastian Klaus und Dennis Gries alle 30 Kandidatinnen zu Blind Dates. Dann dürfen sie vorab daraus ihre 22 Kandidatinnen auswählen, mit denen es nach Südafrika geht.

Wann läuft die neue Staffel "Der Bachelor"?

Den Sendestart hat RTL bislang noch nicht bekanntgegeben. Auf der Website der Show ist aber die Ankündigung zu lesen, dass die Macher den Termin in Kürze bekanntgeben wollen.

Nicht der erste Allgäuer bei der Kult-TV-Sendung

Dennis Gries ist allerdings nicht der erste Allgäuer der in die Rolle schlüpft: 2014 war die Allgäuer Schauspielerin und Muscial-Darstellerin Anna Hofbauer ebenfalls Bachelorette für die weibliche Form der Show.