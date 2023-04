In der fünften Folge von "Der Bachelor" 2023 läuft alles etwas anders. Der Bachelor schickt die Frauen nicht nach Hause, sie gehen freiwillig. Dennoch gibt es am Ende einen heimlichen Kuss.

Noch 12 Frauen kämpfen in der fünften Folge um das Herz des Bachelors David Jackson. Allerdings scheinen nicht alle wirklich Lust auf den Stuttgarter David Jackson (32) zu haben. Denn gleich zwei Kandidatinnen kamen der Nacht der Rosen und Davids Auslese zuvor: Sie gingen freiwillig.

Date mit Yolanda

Damit haben sich nun schon drei Frauen aus freien Stücken verabschiedet. Denn schon Tanzlehrerin Fiona (29) warf vor einigen Folgen das Handtuch. In der fünften Folge der Sendung "Der Bachelor" von RTL beginnt vorerst eigentlich alles ganz normal: Nämlich mit einem Date. Die 26-jährige Yolanda aus Hamburg bekommt die Chance, David bei einem romantischen Dinner am Strand und später im Pool näher kennenzulernen. Einen Kuss gibt es nicht, sehr wohl aber ein Rose.

David und Yolanda haben ein Einzeldate. RTL

Basketball-Match-Date und Davids Schwester als Amor

Am nächsten Tag steht dann wichtiger Besuch vor der Tür. Davids Zwillingsschwester Charlene ist extra aus den USA gekommen um ihrem Bruder bei der Suche nach der richtigen Frau beizustehen. Bei David fließen bei dem Wiedersehen sogar die Tränen.

Es folgt ein Basketball-Match-Date, zu dem Alyssa, Jetty, Xenia, Tami, Rebecca und Angelina eingeladen sind. Dort lernen die Frauen auch Charlene kennen, die sich ein Bild von den Kandidatinnen macht und über das nächste Einzeldate entscheiden darf. Obwohl Charlene von Angelina und auch von Rebecca recht angetan ist, ist es am Ende Rebecca, die sich auf das Date mit dem Bachelor freuen darf.

David und seine Zwillingsschwester Charlene RTL

Einzeldate, aber kein Kuss

Beim gemeinsamen Abendessen mit David knistert es dann auch. Die Beiden halten Händchen und Rebecca redet bereits vom Zusammensein: "Ich glaube, dass wir ein gutes Pärchen abgeben würden", sagt sie. Allerdings wird ansonsten nur geredet und nicht gehandelt. Der Kuss bleibt aus. Rebecca wäre das jedoch durchaus recht gewesen.Ihre Reaktion darauf: Er hätte mich ruhig packen können, wenn er gewollt hätte".

Gerüchte um Chiaras Ambition Bachelorette zu werden

Währenddessen läuft es bei den anderen Frauen in der Villa nicht gerade harmonisch. Vor allem Chiara steht wie schon zuvor im Mittelpunkt. Der Vorwurf: Sie meine es überhaupt nicht ernst, und wolle eigentlich selbst Bachelorette werden. Doch nun äußerte sich Chiara dazu: Ich habe mit vor zwei Jahren mal bei der Bachelorette beworben, aber wurde da nicht genommen", sagt sie. Mehr zu den Spekulationen und Gerüchten um Chiara im Video:

Giovanna und Tami packen ihre Koffer freiwillig

Doch auch bei Giovanna passt inzwischen nicht mehr alles. Sie traf in der Villa eine Entscheidung. "Er löst gerade nicht die Gefühle in mir aus, die ich mir gewünscht hätte", sagte die 27-Jährige und erklärte David später, dass sie sich mit ihm keine Zukunft vorstellen könne und deshalb lieber freiwillig geht.

Das war aber nicht die einzige schlechte Nachricht für David. Denn auch Tami (29) kämpft mit sich selbst und der Situation. "Ich habe total Heimweh. Ich vermisse meine Familie, meine Freunde, mein zu Hause", sagte sie. Und tatsächlich schluchzte sie später, als sie mit David sprach: "Ich fühle es einfach nicht so." Auch sie verabschiedete sich von dem 32-Jährigen.

"Tequila?" - "Die Flasche bitte"

Danach haben die anderen Frauen schon einen Verdacht, was David jetzt nötig hat: "Tequila?" - Davids Antwort lässt nicht auf sich warten: "Die Flasche bitte!", sagt er. Danach wendet er sich mit den Worten an die Gruppe: "Will mir sonst noch jemand was sagen? Ich glaube, die Frage ist an der Stelle berechtigt. Deswegen freue ich mich über jede Frau, die mich freiwillig erträgt und noch hier ist."

Heimlicher Kuss mit Rebecca auf dem Dach

Doch die Nacht der Rosen endet für den 32-Jährigen und eine der Kandidatinnen doch noch mit einer sehr positiven Note. David verschwindet mit Rebecca auf dem Dach. dort bekommt die 28-Jährige dann, auch wenn es beim Date nicht klappte, noch den Kuss, den sie sich gewünscht hat. auch eine Rose gibt ihr David gleich. Die anderen Frauen bekommen das heimliche Techtelmechtel auf dem Dach nicht mit.

David und Rebecca genießen ihre Zeit zu Zweit. RTL

Colleen muss gehen

Danach trifft es bei der Rosenvergabe allerdings noch eine Frau, die eigentlich ganz gerne geblieben wäre: Die 27-jährige Colleen. Der Funke sei für David nicht übergesprungen. Außerdem ist sich der Bachelor nicht sicher, ob sie es ernst meint, oder doch nur wegen ihrer Influencerinnen-Karriere da ist.

Diese Kandidatinnen bleiben dem Bachelor jetzt noch

