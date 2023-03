In drei Wochen ist es wieder soweit! Der Bachelor verteilt wieder Rosen im TV. Ab 1. März macht sich David Jackson auf die Suche nach seiner Herzensdame. Und nun steht fest, wer das werden möchte. 23 Kandidatinnen buhlen heuer um das Herz des gebürtigen Stuttgarters. Eine Allgäuerin ist dieses Mal allerdings nicht dabei.

Vielfältige Kandidatinnen

Ob Abenteurerin, selbsternannter Flirtprofi oder Dame mit extra viel “Wifey”-Potential - die Kandidatinnen könnten vielfältiger kaum sein. Die Bachelor-Kandidatinnen im Überblick:

Alyssa (36), Marketing Director aus Kapstadt und Lohr am Main

Angelina (28), Sales Executive aus Lissabon und Albstadt

Chiara (26), Journalistin aus München

Colleen (27), Psychologin und Influencerin aus Köln

Dahwi (23), Krankenpflegerin aus Zürich

Danielle (28), angehende Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche aus München

Fiona (29), Tänzerin und Physiotherapeutin für Hunde aus Hamburg:

Giovanna (27), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Oelde

Henriette (25), Immobilienkauffrau aus Hamburg

Jana (27), Medizinische Fachangestellte aus Bad Vilbel

Leyla (26), Integrationshelferin und Betreiberin eines Onlineshops aus Frankfurt

Lisa M. (32), Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst aus Potsdam

Lisa R. (27), Teamassistentin aus Annweiler am Trifels (Rheinland-Pfalz)

Maike (25), Studentin aus Lingen

Manina (30), Fitness- und Personaltrainerin aus Köln

Mariam (30), Marketing und Sales Managerin aus Wien

Nevin (30), Kauffrau für Versicherungen und Finanzen aus Köln

Pamela (25), HR Recruiterin aus Freiburg

Rebecca (28), Verwalterin für Personalwesen aus Schwabhausen bei Dachau

Saskia (29), Vertriebsassistentin aus Münster

Tami (29), Fitnessökonomin aus Wörrstadt

Xenia (30), Einzelhandelskauffrau aus Hamburg

Yolanda (26), Studentin aus Hamburg

Alyssa: Mit Ryan Reynolds hat es nicht geklappt – ja, den hat Alyssa mal gedatet – aber vielleicht entpuppt sich ja der Bachelor als ihrer wahrer Mr. Right? "Ich bin kein gewöhnlicher Mensch und lebe kein gewöhnliches Leben. Ich denke, das bevorstehende Abenteuer ist eine außergewöhnliche Art, einen Menschen kennenzulernen", sagt die 36-Jährige.

Geboren und aufgewachsen ist die 1,70 Meter große Blondine in Kapstadt, erst im Alter von zehn Jahren kam sie mit ihren Eltern nach Deutschland, heute pendelt sie zwischen der südafrikanischen Metropole und Lohr am Main. Ihr ständiger Wegbegleiter: ihr Glaube. Viele Jahre hat sie sich mit den unterschiedlichsten Religionen beschäftigt, heute ist sie überzeugte Christin. Nach einer elfjährigen Beziehung, die vor einem Jahr in die Brüche ging, will sich Alyssa endlich wieder verlieben und hofft darauf, in Mexiko auf einen Mann zu treffen, der authentisch ist und ein ehrliches Herz hat. Wie ihr perfektes Date aussähe? "Auf jeden Fall ein bisschen Abenteuer und Natur, Jetski fahren oder sowas. Abends ein Feuer machen, vielleicht ein bisschen tanzen. Viel Lachen. Und definitiv Backgammon spielen.“

Auch interessant für dich: Action und Emotionen

Dritte Folge beim "Bachelor": Zwei Frauen müssen ihre Koffer packen

Angelina: New York, Lissabon, Rom – in elf verschiedenen Städten und sechs Ländern hat Angelina schon gelebt. Die 28-Jährige liebt es, unterwegs zu sein und die Welt immer wieder neu zu entdecken: "Langeweile ist das Schlimmste für mich.“ Da liegt es doch nah, dass sie ihren Traummann nicht auf herkömmlichem Wege sucht.Vier Jahre ist ihre letzte Beziehung inzwischen her, bislang war die extrovertierte Wahl-Portugiesin aber nicht bereit, ihre Unabhängigkeit aufzugeben. Heute ist sie bereit, für ihren großen Traum zu kämpfen: einen Partner zu finden und mit ihm ein Haus am Strand zu kaufen. Vielleicht direkt in Mexiko?

Chiara: "Natürlich, cool und sexy, meinungsstark und ein wenig extravagant - aber vor allem tiefgründig“, so würde sich Chiara selbst beschreiben. Die richtige Mischung für den Bachelor? Nach gut zwei Jahren Singledasein will die Musikjournalistin ihr Glück beim "Bachelor" versuchen und hofft, in Mexiko auf einen Mann zu treffen, der ihr auf Augenhöhe begegnet. Jemanden, der selbstreflektiert, ehrlich und herzlich ist und sich genau in die Chiara verliebt, die sie ist.Optisch hat sie keine festen Vorstellungen – gepflegt sollte er sein, immer gut duften und ein gebügeltes T-Shirt tragen. Vorausgesetzt, der schöne Unbekannte gefällt ihr, ist die extrovertierte Münchnerin optimistisch, ihn für sich zu begeistern: “Flirten kann ich nicht, dafür aber ausgezeichnet provozieren und ich weiß auf mich aufmerksam zu machen. Ich hab‘ da ein crazy Talent für – hat noch nie nicht geklappt.“ Ihr Geheimnis? "Ich bin relativ fordernd, aber auch ganz cute.“ Was die 26-Jährige außerdem auszeichnet: "Ich bin ein sehr intensiver Mensch. Ich lebe meine Höhen genauso intensiv wie meine Tiefen!“

Colleen: Seit drei Jahren geht Colleen bereits als Single durchs Leben – doch damit soll jetzt Schluss sein. Ihre Freunde beschreiben die 27-Jährige als offenen, spontanen und abenteuerlustigen Menschen. Eine große Liebesenttäuschung musste die Psychologin bereits verkraften: "Ich habe nach langer Zeit eine Person kennengelernt, die mich wirklich interessiert hat, ich war verknallt und wurde dann geghostet.“Doch ihr Herz ist inzwischen geheilt und Colleen mehr als bereit für Mr. Right. Wie er sein sollte? Selbstsicher, humorvoll und ein Mensch, der Interesse an seinem Gegenüber zeigt. Optisch kann er sie beim ersten Aufeinandertreffen mit schönen Zähnen und einem sympathischen Lachen in seinen Bann ziehen. Ungepflegte Männer oder Narzissten kommen ihr dagegen nicht ins Haus. Colleen nimmt das Leben wie es kommt und macht immer das Beste daraus. Ihr Glück perfekt machen würde jetzt der richtige Mann an ihrer Seite: "Love is energy of life. Jeder braucht Liebe“.

Dawhi: Eigentlich lässt sich Dahwi gerne erobern, doch wenn es drauf ankommt, ist sie sich auch nicht zu schade, den Spieß umzudrehen. Warum ausgerechnet sie die Richtige für den Bachelor sein könnte? "Ich denke, dass ich für mein Alter schon ziemlich weit bin, vielleicht weiter als viele andere Mädels in meinem Alter. Ich weiß, was ich will, bin eine toughe Frau und habe viel zu bieten.“Eine Stärke, die sie auch aus ihrer Vergangenheit gezogen hat, die nicht immer einfach war. Nach Dahwis Geburt in Deutschland ist sie mit ihren Eltern und ihrer großen Schwester zurück nach Südkorea gegangen, die Heimat ihrer Familie. Ihr Vater versprach der Mutter dort ein schönes Leben, doch das Gegenteil war der Fall. Zurück in Deutschland ist Dahwi ohne Vater aufgewachsen, bis heute hat sie keinen Kontakt zu ihm. Doch sie sagt: "Mir fehlte es an nichts in der Kindheit“ und weiter "durch meine Vergangenheit bin ich heute der Mensch, der ich bin“. Vor allem zeichnet sie sich durch ihre Zielstrebigkeit aus: "Wenn ich ein Ziel habe, arbeite ich mich dahin.“ Neben ihrem Job als Krankenpflegerin ist sie gerade dabei, sich ein zweites Standbein als Sport- und Ernährungscoach aufzubauen und bereitet sich auf einen Bodybuilding Contest vor.

Danielle: Danielles bislang verrücktestes Erlebnis? Mit einem Tinder-Date ist sie spontan nach Indien geflogen – nur eines von 34 Ländern, das sie schon bereist hat. Nachdem ihr Fast-Ehemann sie zwei Wochen vor der Hochzeit betrogen hat, dachte sie sich: "Was hab ich zu verlieren?“ Ein Trip, den sie nie bereut hat, auch, wenn sich ihre Reisebegleitung nicht als Mr. Right entpuppt hat.Drei Beziehungen hatte Danielle bisher, die letzte ist eineinhalb Jahre her. "Mittlerweile habe ich die Hoffnung, auf herkömmlichem Wege den Richtigen zu finden, fast aufgegeben. Als Bachelor werden immer Männer ausgewählt, die besonders sind. Und ich suche einen Mann, der besonders ist.“ Wie er sein sollte? Selbstbewusst, charismatisch und humorvoll. Außerdem sollte er eine ähnlich lebensbejahende Einstellung mitbringen wie sie. Ihr Lebensmotto: "Next!“ "Warum sich mit negativem Mist rumschlagen? Ob Job, Freunde oder Partner: Wenn dir etwas im Leben nicht guttut, befreie dich davon. Eine Einstellung, die mir sehr viel Kraft gibt und mein Leben stets positiv gestaltet.“

Fiona: Seit einem Jahr geht Fiona als Single durchs Leben – lange genug, findet sie. Mit ihrer offenen, lebensfrohen Art will die 29-Jährige nun das Herz des Bachelors erobern: "Ich bin genau die richtige Mischung aus bodenständig und verrückt.“ Verrückt ist die gebürtige Hannoveranerin vor allem nach Tieren. Als Tierschützerin fährt sie regelmäßig nach Rumänien, um Tiere in Not zu retten. In ihrer Wahlheimat Hamburg hat sie ihre Liebe für Tiere sogar zum Beruf gemacht und sich als Physiotherapeutin für Hunde ein zweites Standbein aufgebaut.In den Hohen Norden hat es sie ursprünglich der Liebe wegen verschlagen – zwei Monate war sie mit ihrem damaligen Freund zusammen und ist ihm, ohne groß darüber nachzudenken, hinterhergezogen. "Eine Bauchentscheidung, obwohl ich sonst mehr der Kopfmensch bin.“ Die Beziehung ging in die Brüche, die Heimat ist geblieben. Von dort geht sie auch ihrem Hauptjob und einer weiteren Leidenschaft nach: dem Tanzen. Als professionelle Tänzerin hat sie bereits für "Let´s Dance“ an Choreografien mitgewirkt. Ein weiterer Fun Fact zu Fiona: "Ich esse fast jeden Tag Pasta, bin Halbitalienerin mit viel Familie in Süditalien und spreche fast kein Wort italienisch.“

Giovanna: Was man an einem Sonntagnachmittag allein im Freibad so macht? Sich bei "Der Bachelor“ bewerben zum Beispiel! Jetzt kämpft Giovanna als eine von 23 Frauen um das Herz von David Jackson und hofft am Ende auf die letzte Rose: "Mein Traum ist es, mit meiner eigenen kleinen Familie unter dem Weihnachtsbaum zu sitzen und angekommen zu sein.“Eine Geborgenheit erfahren, die sie bislang nie hatte. Aufgewachsen in nicht den besten Familienverhältnissen hat die Halbitalienerin ihr Glück im Alter von 17 Jahren selbst in die Hand genommen, ist von zuhause ausgezogen und hat ab dem Zeitpunkt allein für ihre Träume gekämpft. "Ich komme von ganz unten“, gibt Giovanna zu – und ist umso stolzer darauf, heute da zu stehen, wo sie steht. Ihr Glück perfekt machen würde nach eineinhalb Jahren Singledasein nun noch der richtige Mann an ihrer Seite. Punkten kann der Bachelor bei der 27-Jährigen, wenn er selbstbewusst und respektvoll ist, "das Aussehen ist zweitrangig, er muss einfach nur Ausstrahlung besitzen.“ Und warum könnte umgekehrt sie ausgerechnet die Richtige für Mr. Unbekannt sein? "Weil ich ein riesengroßes Herz habe und einen Menschen wirklich sehe.“

Henriette: Aller guten Dinge sind drei, oder? Nach bisher zwei Beziehungen stehen die Chancen für Henriette also gut, dass der Bachelor endlich der Richtige ist. Nach rund einem Jahr Single-Life sehnt sich Jetty, wie die 25-Jährige von ihren Freunden genannt wird, wieder nach Zweisamkeit. Humorvoll, ehrlich und vor allem loyal sollte ihr Traummann sein. Ihre bislang größte Enttäuschung: "Mein Ex-Freund hat mich ständig belogen – und mir sind viele Dinge zu spät klargeworden.“Doch ihr Optimismus lässt die Hamburgerin weiter an die große Liebe glauben. Eine Eigenschaft, die sie an sich selbst sehr schätzt. Was Jetty dagegen gern ändern würde: "Manchmal möchte ich es jedem recht machen und vergesse meine eigenen Bedürfnisse dabei.“ Um das Herz des Bachelors zu erobern, will sie von Anfang an ehrlich sein und mit offenen Karten spielen – und vor allem viele gemeinsame Momente schaffen, um in Erinnerung zu bleiben. Das in ihren Augen perfekte Date: "Gemeinsam etwas Neues, Spannendes ausprobieren. Abends ein leckeres Essen. Und vor allem gute Gespräche.“

Jana: Morgens um 07:00 Uhr in den Flieger nach Mallorca und am nächsten Tag den ersten Flug zurück – das war eine der bislang verrücktesten Aktionen in Janas Leben. Mit dem Abenteuer Bachelor steht nun das nächste vor der Tür! Insgeheim war es schon immer Janas Traum, ihren Mr. Right bei "Der Bachelor“ zu finden. Nachdem die Beziehung zum Vater ihrer dreijährigen Tochter in die Brüche ging, könnte der jetzt tatsächlich wahr werden. "Wenn man sich beim Bachelor mit den tollen Dates nicht verlieben kann, wo dann?“Die 27-Jährige will den schönen Unbekannten mit ihrem Selbstbewusstsein, ihrem Humor und ihrer hilfsbereiten Art von sich überzeugen. Wenn sie entscheiden könnte, wie ihr Date aussehen sollte, dann stünde vor allem ganz viel Action auf dem Plan – von zu viel Romantik hält die gebürtige Frankfurterin nicht viel. Ihre Flirttaktik: "Was sich liebt, das neckt sich…“ Von sich aus auf einen Mann zugehen – das passiert eher selten.

Leyla: Seit vier Jahren geht Leyla inzwischen als Single durchs Leben – das soll der Bachelor nun endlich ändern. Mit der 1,58 Meter kleinen Halbtunesierin hätte Mr. X in jedem Fall ein echtes Energiebündel an seiner Seite, das herzlich, offen und irgendwie auch ein bisschen verrückt ist. Mit ihren 26 Jahren weiß Leyla genau wer sie ist und was sie will: "Rückblickend war meine letzte Trennung ein wichtiger Moment in meinem Leben. Ich habe eine krasse Selbstentwicklung hinter mit, die mich mehr als positiv verändert hat.“Deshalb hat sie auch von ihrem Mr. Right ganz genaue Vorstellungen: Humorvoll sollte er sein, außerdem viel lachen und Selbstbewusstsein mitbringen. Selbstverliebte Egoisten haben bei ihr dagegen keine Chance. Was der Integrationshelferin, die sich an einer Grundschule um ein Kind mit Förderschwerpunkt kümmert, außerdem wichtig ist: "Ich will, dass er mein Partner und mein bester Freund ist. Egal, ob ich sexy Unterwäsche anhabe oder den Spongebob-Pyjama.“ Worauf Leyla als erstes achtet, wenn sie in der 1. Nacht der Rosen aus der Limousine steigt? "Auf sein Lächeln und die Art, wie er mich anschaut.“ Was wird der Blick des Bachelors ihr verraten?

Lisa M. : Eine siebenmonatige Weltreise, die sie unter anderem auf die Philippinen, nach Papua-Neuguinea, Australien und Neuseeland geführt hat, war die bislang prägendste Erfahrung, die Lisa gemacht hat. Jetzt steht ein neues Abenteuer vor der Tür, das sie auf ewig begleiten wird. Ob es auch der Beginn einer Neverending-Lovestory wird? Das wird sich zeigen.Fest steht: Nach zwei Beziehungen und rund einem Jahr Singledasein hat die 32-jährige Potsdamerin genug davon und will sich endlich wieder verlieben. Sport, Reisen, Motorrad fahren – wenn der Bachelor ihre Hobbys teilt, stünden die Chancen schon mal nicht schlecht. Außerdem sollte ihr Mr. Right ihr eine Schulter zum Anlehen bieten und gleichzeitig ihr bester Freund sein. Optisch hat die Mitarbeiterin im öffentlichen Dienst keine bestimmten Vorlieben, was für sie zählt, ist die gesamte Ausstrahlung. Womit die 1,63 Meter große Brandenburgerin, deren Markenzeichen ihre langen braunen Haare sind, punkten kann? "Ich bin eine lebensfrohe, abenteuerlustige und aufgeschlossene Frau, die gern nach den Sternen greift, dabei aber nicht den Boden unter den Füßen verliert.“

Lisa R.: Zielstrebig, für jeden Spaß zu haben und immer ein offenes Ohr: Mit ihrer optimistischen und warmherzigen Art hofft Lisa, das Herz des Bachelors zu erobern. Schon einmal dachte sie, den Mann fürs Leben gefunden zu haben. Nach neun Jahren Beziehung wagte die Rheinland-Pfälzerin den Schritt vor den Traualtar, nur einen Monat später folgte die Scheidung. "Es hat vorher schon gekriselt, aber wir waren blind für die Probleme“, sagt Lisa heute rückblickend.Ein Jahr später ist sie bereit, einen neuen Mann in ihr Leben zu lassen und hofft, in Mexiko endlich auf ihren Traummann zu treffen. "Humorvoll und kommunikativ sollte er sein, mich außerdem inspirieren“, optisch hat die 27-Jährige dagegen keinen speziellen Typ Mann. Wenn er keine Tiere mag, kommt er der Teamassistentin jedoch nicht ins Haus, denn Lisa ist absolut verrückt nach Tieren: "Ich habe mal einen Esel und zwei Hunde mitten auf der Straße gefunden und bin dann durchs ganze Dorf mit ihnen zu mir nach Hause gelaufen. Ich habe sie mit in meinen Garten genommen und dann die Polizei gerufen. Den Esel hätte ich am liebsten behalten.“

Jana: Die Studentin für Betriebswirtschaft und Management aus Lingen brennt für Fußball und ist mittlerweile eine echte Kreisligalegende. Seit nunmehr 20 Jahren steht die 25-Jährige für ihren Verein auf dem Platz. Wettbewerbserfahrung hat sie also – aber wird das beim Kampf um das Herz des Bachelors ein Vorteil sein?Nach sechseinhalb Jahren Beziehung ist Maike nun seit gut einem Jahr Single und hofft, in Mr. Unbekannt ihren Traummann zu finden. Punkten kann der Bachelor bei ihr, wenn er loyal, optimistisch und zuverlässig ist. Außerdem sollte er größer sein als die 1,70 Meter große Sportskanone. Womit sie zu überzeugen weiß? "Ich bin die perfekte Mischung aus Energiebündel und Ruhepol.“ Außerdem ist die Niedersächsin für jeden Spaß zu haben und zeigt keine Scheu, auch mal die Initiative zu ergreifen. Irgendwann eine eigene Familie zu haben, ist Maikes größter Traum. Ob das Abenteuer Bachelor der Anfang ihres ganz persönlichen Liebesmärchens wird? Ganz egal, wie es am Ende für sie ausgeht, die attraktive Fußballerin weiß, dass ihr eine ganz besondere Reise bevorsteht: „Ich bin bereit für ein Abenteuer und jede Menge neue Erfahrungen.“

Manina: Maninas größter Wunsch: "Einen Lover and Friend finden und mit ihm gemeinsam die Welt erkunden.“ Seit Frühjahr 2022 ist die Kölnerin Single, lang genug, findet die 30-Jährige. Groß, braun gebrannt, dunkle Haare, helle Augen, Dreitagebart – von ihrem Mr. Right hat Manina ganz genaue Vorstellungen. Vor allem aber sollte er open-minded, gesellschaftlich interessiert und humorvoll sein.Mit ihrer Positivität und Lebenslust schafft es die gebürtige Aachenerin nach eigenen Angaben "Licht in den dunkelsten Keller zu bringen.“ Eines ihrer größten Hobbys außerdem: Call of Duty zocken. Dass sie eine gute Partie ist, davon ist die selbstbewusste Personal- und Fitnesstrainerin überzeugt: "Ich bin die Richtige für den Bachelor, weil ich nicht nur hübsch bin, sondern auch super viel in mir steckt. Ich kann seine beste Freundin, Geliebte und Partnerin in einem sein.“ Für ihre Zeit in Mexiko nimmt sich die 1,76 Meter große Brünette vor, gemeinsam mit dem Bachelor "viele lustige Momente zu schaffen, in denen auch er sich hoffentlich unbeschwert und leicht fühlt.“

Mariam: Mexiko, für Mariam ein ganz besonderer Ort. Zum ersten Mal allein auf Reisen, verbrachte sie hier 2021 eine Zeit, die sie nie vergessen wird: "Das war eine wunderbare Erfahrung für mich, denn ich habe mich durch diese Reise noch besser kennenlernen dürfen.“Nach zwei Beziehungen und zwei Jahren Singledasein möchte sich Mariam, die österreichische und ägyptische Wurzeln hat, endlich wieder verlieben. Reisen, Tanzen, Yoga – mit Mariam hätte Deutschlands beliebtester Junggeselle ein echtes Energiebündel an seiner Seite. Getreu dem Motto "Liebe geht durch den Magen“ verwöhnt die Marketing und Sales Managerin, die zudem gerade eine Ausbildung zur Psychotherapeutin absolviert, ihre Lieben außerdem gern mit selbstgebackenen Leckereien. Am liebsten mit original Wiener Sachertorte. "Ich stehe mit beiden Beinen im Leben und weiß, was ich will. Man(n) kann mit mir lachen, aber auch weinen. Auf mich kann man sich immer verlassen, Loyalität ist bei mir das A und O.“

Nevin: Eine Rose für die Ewigkeit trägt Nevin bereits in Form eines Tattoos am Handgelenk – aber hält sie am Ende auch die letzte Rose des Bachelors in der Hand? Darauf hofft die 30-jährige Kölnerin in jedem Fall. Nachdem ihre letzte Beziehung im Frühjahr 2019 in die Brüche ging, will Nevin ihr Herz endlich an den Richtigen verschenken und versucht es jetzt mal auf ganz ungewöhnlichem Weg: „Ich finde es sehr interessant, einen Menschen fernab vom Alltag und allem Gewohnten kennenzulernen. Ich glaube, man geht ganz anders and die Sache heran und gibt schneller mehr von sich preis als im Normalfall.“In einer Beziehung ist der Kauffrau für Versicherungen und Finanzen wichtig, sich bedingungslos zu unterstützen. Aneinander die besten Seiten hervorholen und nicht die schlechtesten. Ihre guten Seiten? "Ich bin ein liebenswürdiger, lustiger, (manchmal zu) mitfühlender Mensch, der sehr ungeduldig ist.“ Was aber auch typisch Nevin ist: "Ich zähle beim Bananenschneiden immer mit. Und an unbekanntem Essen muss ich immer riechen.“

Pamela: Zielstrebig, ein echter Familienmensch und stets optimistisch: "Ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Ich glaube immer ans Gute, nichts kann mich runterziehen.“ Ihr starkes Mindset ist das, was Pamela an sich selbst am meisten schätzt, hat es ihr im Leben doch schon oft weitergeholfen. So auch, als sie vor sieben Jahren aus dem Libanon nach Deutschland kam. Nach dem Tod des Vaters beschloss ihre Mutter mit ihr und ihren zwei Brüdern in Deutschland einen Neustart zu wagen. „Ich konnte weder die Sprache, noch hatte ich Freunde. Ich habe bei null angefangen.“ Doch zielstrebig wie sie ist, ist sie ihren Weg gegangen und heute happy mit ihrem „neuen“ Leben in Freiburg.Fehlt nur noch die Kirsche auf der Sahnetorte – der richtige Mann. Nach der letzten Beziehung, die inzwischen zwei Jahre her ist, hat sie große Lust, endlich wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben. Körperbau, Stimme, Charisma – das sind die Dinge, auf die die HR-Recruiterin bei einem Mann zuerst achtet. Außerdem sollte Mr. Right mit Humor und Abenteuerlust punkten können, Egoismus und Geiz sind für die 25-Jährige dagegen absolute No-Gos.

Rebecca: Rebeccas größter Traum: eine eigene Familie gründen. Mit ihrer Teilnahme bei "Der Bachelor“ nimmt die 28-Jährige ihr Glück jetzt selbst in die Hand: "Ich glaube noch immer an die wahre Liebe. Leider ist es in unserer Generation schwer geworden, jemanden zu finden, der diese Werte teilt.“ Schon einmal glaubte sie, den Richtigen gefunden zu haben, dachte sogar an Hochzeit. Doch ein schwerer Schicksalsschlag stellte das junge Glück auf die Probe. Ihr Ex-Freund veränderte sich, verhielt sich ihr gegenüber zunehmend respektlos und die Beziehung ging in die Brüche. Eine Trennung, an der sie lange zu knabbern hatte, doch heute, vier Jahre später, blickt sie voller Zuversicht in die Zukunft und will ihr Herz endlich wieder verschenken."Wenn ich mir meinen Traummann backen könnte, wäre er groß und trainiert und hätte dunkle Haare und einen Bart.“ Doch am Ende ist die Optik für die 28-Jährige zweitrangig, was für sie wirklich zählt, sind Loyalität, Humor, Ehrlichkeit und Treue. Eigenschaften, die die 1,65 Meter große Brünette an sich selbst auch schätzt. Was sie dagegen weniger an sich mag: "Manchmal habe ich meine Emotionen nicht im Griff.“

Saskia: Auf zu neuen Abenteuern! Ihren Job hat Saskia an den Nagel gehängt, ihren Rucksack gepackt und sich auf Weltreise begeben. Nach Portugal und Andalusien legt sie für den Bachelor nun einen Stopp in Mexiko ein. Vielleicht entdeckt sie den Rest der Welt danach gemeinsam mit ihrem Traummann? In ihrer Heimatstadt ist ihr der in den letzten acht Jahren Singledasein noch nicht über den Weg gelaufen: "In Münster läuft kein Boyfriend-Material mehr rum, deshalb versuche ich mein Glück jetzt beim Bachelor."Schon früh lernte Saskia, auf eigenen Beinen zu stehen. Bereits als sie 16 war, zog sie von zuhause aus. Ein Moment, den sie zugleich als herausforderndsten, aber auch wichtigsten Moment ihres Lebens beschreibt, hat er sie doch zu der toughen Frau gemacht, die sie heute ist. Eine ähnlich positive Sicht aufs Leben sollte auch der Mann an ihrer Seite mitbringen, außerdem smart, aufgeschlossen und respektvoll sein. Warum die tätowierte Blondine überzeugt ist, unter 22 Frauen die Eine für den Bachelor sein zu können? "Ich bin für jeglichen Schabernack zu haben, stehe mit beiden Beinen im Leben und komme sehr gut bei Schwiegereltern an“, lacht sie.

Tami: Helle Haare, helle Augen, groß – von ihrem Traummann hat Tami ganz konkrete Vorstellungen. Was am Ende aber zählt, ist das Gesamtpaket. "Seine Ausstrahlung und sein Lächeln sind das, worauf ich als erstes achte.“ Wie ihr perfektes Date aussähe? Da hält es die Wörrstädterin ganz simpel: ein bisschen Action und leckeres Essen. Weiter gibt sie zu: "Ich bin nicht sehr romantisch.“ Um das Herz des Bachelors zu gewinnen, setzt die 1,70 Meter große Blondine mit den strahlend blauen Augen vor allem auf Authentizität: „Ich werde einfach ich selbst bleiben und hoffen, dass er mich gut findet, genauso wie ich bin.“ Aufgeschlossen, humorvoll und immer da, wenn ihre Liebsten sie brauchen - so beschreibt sich Tami. Außerdem ist sie ein Gefühlsmensch, der sein Herz auf der Zunge trägt. In einem Partner sucht die 29-Jährige daher einen Gegenpol, der ihr auch mal Paroli bieten kann. Große Klappe, nichts dahinter? Für Tami ein absolutes No-Go.

Xenia: Vier Jahre ist Xenia inzwischen Single, "eine Zeit, in der ich Dating quasi hobbymäßig, fast schon nebenberuflich, betrieben habe“, lacht die 30-Jährige. Einige schräge Dates hat die Wahlhamburgerin dabei schon erlebt: "Von einem Mann habe ich mich gleich beim 1. Date tätowieren lassen – es war mein erstes Tattoo.“ In Mexiko stürzt die Halb-Kubanerin, die früher oft mit Rihanna verwechselt und auf ihren Konzerten fotografiert wurde, jetzt ins nächste Datingabenteuer.Für die Liebe geht Xenia aufs Ganze, mit gerade einmal 21 Jahren hat sie für den Mann an ihrer Seite ihre Heimat Erfurt hinter sich gelassen und ist ohne Familie und Freunde ins weit entfernte Hamburg gezogen. Neun Monate später trennte sich ihr damaliger Freund. Dennoch sagt die Einzelhandelskauffrau: "Für die Liebe – wenn es wirklich der Wahre ist – würde ich diesen Weg nochmal gehen.“ Lange Haare, trainierte Arme, schöne Zähne und ein nettes Lächeln: Würde Xenia ihren Traummann malen, so sähe er aus. "Wenn er dann noch ein gewisses Feingefühl und Empathie mitbringt, eine gesunde Prise Humor besitzt und man viel zusammen lachen kann, bin ich mit hoher Wahrscheinlichkeit hin und weg.“

Yolanda: Einfühlsam und laut, frech und empathisch, selbstsicher und emotional: In eine Schublade hat Yolanda noch nie gepasst. Geboren wurde die 26-Jährige in Ghana und entstammt einer adeligen Familie, ihr Großvater war sogar Stammeshäuptling eines kleinen Dorfes. Von klein auf war sie in zwei Welten zuhause, besonders in ihrer Kindheit fühlte sich jedoch keiner richtig zugehörig: "In Ghana war ich immer die Weiße, in Deutschland die Schwarze.“Umso wichtiger ist der Studentin aus Hamburg, sich mit Menschen zu umgeben, die sie lieben und wertschätzen. Zeit also, dass nach drei Beziehungen und rund einem Jahr Singledasein endlich Mr. Right in ihr Leben tritt. An ihrer Seite wünscht sich die 1,73 Meter große 26-Jährige einen Mann, der "präsent und sich bewusst ist, wer und was er ist. Der ähnliche Normen und Werte wie ich vertritt und auch dafür einsteht.“ Mit ihr hätte der Bachelor eine Frau an seiner Seite, die loyal und ehrlich ist und immer eine Schulter zum Anlehen bietet. „Meine Familie und Freunde kommen immer zu mir, wenn sie einen Rat brauchen. Dass ihnen meine Meinung wichtig ist und als wertvoll empfunden wird, macht mich glücklich.“