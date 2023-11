Im Hause Götze ist das Babyglück perfekt. Am 20. Oktober wurden Mario Götze und seine Frau Ann-Kathrin zum zweiten Mal Eltern. Jetzt haben sie verraten, auf welchen Namen ihre Tochter hört.

Auf Instagram verkündete das Paar am Donnerstag den Namen ihrer Tochter und der ist eher ungewöhnlich. Die Kleine heißt Gioia, das bedeutet auf italienisch "Freude". Italien hat es dem Paar anscheinend angetan, wenn es um die Namenswahl ihres Nachwuchses geht. Der dreijährige Sohn Rome ist sogar nach der Hauptstadt des Landes benannt.

Familienglück ist perfekt

Seit mittlerweile einer Woche ist die kleine Gioia schon zu Hause und das Familienglück scheint perfekt zu sein. "Wir sind überglücklich, sie bei uns zu Hause zu haben", heißt es in dem Instagram-Post. Auch die Fans gratulieren der Familie. Der Post hat bereits über 100.000 Likes. Wunderbare Nachrichten, wenn man bedenkt, dass die Schwangerschaft nicht ganz einfach war. Nach Informationen von RTL handelte es sich nämlich um eine Hochrisikoschwangerschaft. Die Fans und die Familie können jetzt erstmal aufatmen, Mutter und Tochter scheint es gut zu gehen, das beweisen auch die Schnappschüsse auf Instagram.

Siegtreffer beschert WM-Titel 2014

Mario Götze wurde am 3. Juni 1992 in Memmingen geboren und steht beim Eintracht Frankfurt unter Vertrag. Als Spieler für Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wurde er unter anderem fünfmal deutscher Meister und viermal DFB-Pokal-Sieger. Seit 2010 spielt er auch im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien erzielte er in der Verlängerung den Siegtreffer gegen Argentinien und verhalf Deutschland damit zum WM-Titel. Mit Ann-Kathrin Brömmel ist er seit 2012 zusammen, 2018 heiratete das Paar. 2020 bekam dann das Paar ihr erstes gemeinsames Kind.

Auszeichnung für soziales Engagement

Abseits des Feldes engagiert sich Mario Götze für gemeinnützige Projekte. So fördert er den Bau von Schulen und ein Fußball-Projekt für Mädchen in Brasilien. Außerdem kümmert er sich um Kinder in den Regionen Kambodscha, Senegal und Vietnam. 2020 wurde Götze vom Land Nordrhein-Westfalen der Verdienstorden für sein soziales Engagement verliehen. Für eine Spendengala versteigerte der 31-Jährige sogar seinen linken Schuh, mit dem er 2014 in der WM den Siegtreffer erzielte.