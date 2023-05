Nachdem Anne Will im Januar das Ende ihrer erfolgreichen Polittalkshow verkündet hat, fragen sich viele, wie es jetzt mit dem Format am Sonntagabend weitergeht. Ersten Medienberichten zufolge soll wohl "Tagesthemen"-Moderatorin Caren Miosga die Nachfolgerin von Anne Will werden.

Die Tagesschau berichtet, dass die ARD mit dem NDR an einem neuen gemeinsamen Konzept arbeite. Dabei soll Caren Miosga eine wichtige Rolle spielen. Der NDR bestätigte, dass er bereits Gespräche mit der "Tagesthemen"-Moderatorin führen würde. Laut der Bild-Zeitung soll die Nachfolge bereits in trockenen Tüchern sein, doch das wollte der NDR noch nicht bestätigen. "Zu laufenden Verhandlungen wird sich der Sender nicht äußern. Sobald es verbindliche Vereinbarungen gibt, wird der NDR darüber informieren", erklärte der NDR Medienberichten zufolge. Die ARD und der NDR werden die Nachfolge voraussichtlich im Juni offiziell verkünden.

Anne Will möchte sich neuen Projekten widmen

Es wäre für Caren Miosga nicht das erste Mal, für Anne Will einzuspringen. 2007 übernahm sie die Moderation der "Tagesthemen", als Anne Will ihre gleichnamige Polittalkshow startete. Im Januar 2023 verkündete Anne Will dann nach 16 Jahren das Ende der Sendung. Sie wolle sich neuen Projekten widmen. "2024 ist Neustart angesagt! Dann ist Zeit für Veränderung, andere Projekte, neue Perspektiven“, so Anne Will laut einer Erklärung auf der Homepage des NDR.

Dienstälteste Moderatorin und Grimme-Preisträgerin

Caren Miosga ist seit September 2022 die dienstälteste Moderatorin in der Geschichte der "Tagesthemen". Damit übertraf sie den Moderatoren Ulrich Wickert, der mit ihr 15 Jahre und zwei Monate lang die Sendung moderiert hatte. 2017 erhielt die 54-Jährige mit ihren Kollegen Peter Kloeppel und Marietta Slomka die Goldene Kamera in der Kategorie "beste Information" für die drei Sendungen "Tagesthemen", "heute-journal" und "RTL Aktuell". 2021 wurde sie mit dem Grimme-Preis als "Besondere Ehrung" des deutschen Volkshochschul-Verbandes ausgezeichnet. Miosga ist mit einem Pathologen verheiratet und hat zwei Töchter.