Schluss mit Gas, Öl, Diesel und Benzin – Hat die Ampel dafür einen Plan? Das Thema heute, 26.3., bei Anne Will. Sie begrüßt Sonntag diese Gäste im Ersten.

Anne Will heute: Die Moderatorin und ihre Gäste beschäftigen sich am Sonntag, 26. März 2023, mit diesem Thema: "Schluss mit Gas, Öl, Diesel und Benzin – Hat die Ampel dafür einen Plan?" Hier der Überblick über Gäste und Thema bei Anne Will heute.

Anne Will heute: Das sind die Gäste heute am 26.3.23

Konstantin Kuhle (FDP, Stellvertretender Vorsitzender der Bundestagsfraktion)

Jürgen Trittin (Bündnis 90/ Die Grünen, MdB und ehem. Minister für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit)

Jens Spahn (CDU, MdB und stellv. Fraktionsvorsitzender)

Lamia Messari-Becker (Professorin für Bauingenieurswesen an der Universität Siegen)

Petra Pinzler (Korrespondentin im Hauptstadtbüro „Die Zeit“)

Das ist das Thema heute bei Anne Will

"Schluss mit Gas, Öl, Diesel und Benzin – Hat die Ampel dafür einen Plan?" Darum geht es heute bei Anne Will im Erstenund in der Mediathek.

Der Weltklimarat wird deutlich: Um das angestrebte Ziel einer begrenzten Erderwärmung von maximal 1,5 Grad zu erreichen, sei weltweit eine wirklich drastische Reduzierung des CO 2 -Ausstoßes noch in diesem Jahrzehnt nötig. Welche klimapolitischen Maßnahmen in Deutschland konkret eingeführt werden sollen – darüber gibt es Streit in der Bundesregierung. Vizekanzler Robert Habeck von den Grünen hat den Ampel-Partnern Verhinderung von Fortschritt vorgeworfen.

Ist diese Kritik berechtigt? Ist das für kommenden Januar angedachte Verbot des Einbaus von herkömmlichen Öl- und Gasheizungen sinnvoll, ist es umsetzbar? Hat Deutschland in der Debatte um das Verbrenner-Aus Glaubwürdigkeit in Europa verloren?

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Auch interessant für dich: TV-Programm am Sonntag

Das sind die Gäste und ihr Thema bei Anne Will

Beginn der Sendung ist um 21.45 Uhr nach dem Tatort in der ARD. Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören.

im TV wiederholt wird Anne Will an diesen Tagen und Uhrzeiten:

27.3.2023, 1.05 Uhr, NDR

27.3.2023, 9.30 Uhr, Phoenix

27.3.2023, 20.15 Uhr, tagesschau24

28.3.2023, 0.50 Uhr, 3SAT

Was war zuletzt Thema der Sendung Anne Will?

In der vergangenen Sendung beschäftigte sich Anne Will mit den Folgen des Ukraine-Kriegs für Deutschland und die Bundeswehr.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, am 18. März 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem beliebten TV-Format Ende des Jahres aufzuhören.

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Sandra Maischberger eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.