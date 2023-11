Bei Anne Will geht es am Sonntag - 12.11. - ein weiteres Mal um die Krise in Israel. Wer sind die Gäste bei Anne Will? Welche Fragen werden diskutiert? Hier alle Infos.

Anne Will und Gäste sprechen am Sonntag, 12. November, in der ersten Sendung nach der Herbstpause über den Hamas-Überfall auf Israel und seine Folgen. Wer ist mit dabei im Studio? Um was geht es genau? Hier der Überblick zur aktuellen Sendung.

Anne Will-Gäste am Sonntag, 12.11.

Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen)

Carl Bildt (Ehemaliger Ministerpräsident und Außenminister von Schweden)

Jenny Havemann (Deutsch-israelische Unternehmerin, Bloggerin, Coach, Podcasterin)

Abdul Chahin (Stand-up-Comedian, Podcaster, Poetry Slamer, Autor)

Guido Steinberg (Nahost- und Terrorismusforscher der Stiftung Wissenschaft und Politik)

Margot Friedländer (Holocaust-Überlebende und Zeitzeugin)

Das ist das Thema bei Anne Will im Ersten

Einen Monat nach dem Terrorangriff auf Israel ist ein Ende des Krieges nicht in Sicht. Mehr als 200 Geiseln befinden sich noch immer in den Händen der Hamas. Israel wird täglich mit Raketen beschossen. Die israelische Armee ist tief in den nördlichen Gaza-Streifen eingedrungen. Nach UN-Schätzungen sind etwa eine Million Menschen auf der Flucht. Tausende Palästinenserinnen und Palästinenser wurden bei Angriffen getötet. Wie kann der Krieg in Nahost enden? Weltweit gibt es pro-palästinensische Demonstrationen, auch in Deutschland. Die Zahl antisemitischer Straftaten nimmt zu. Wie kann in diesen Zeiten der gesellschaftliche Zusammenhalt in Deutschland gestärkt werden? Diese Fragen wollen Anne Will und Gäste diskutieren.

Uhrzeit der Sendung: Wann kommt Anne Will im TV und als Stream?

Die Talksendung beginnt regulär um 21.45 Uhr im Ersten. Sie ist zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Zur Sendung gibt es beim Sender ein Diskussionsforum.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Wie erfolgreich ist Anne Will?

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem TV-Format Ende des Jahres aufzuhören. Ihre Nachfolgerin ist ARD-Moderatorin Caren Miosga.