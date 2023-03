Bei Anne Will heute (5.3.23) geht es einmal mehr um den Ukraine-Krieg. Hier die fünf Gäste, die zum Thema diskutieren.

Anne Will heute: Nach der Faschingspause ist die Moderatorin zurück im Studio und hat am Sonntagabend (5. März 2023) fünf Gäste bei sich. Hier der Überblick über Gäste und Thema bei Anne Will heute.

Anne Will: Das sind die Gäste heute

Kevin Kühnert (SPD-Generalsekretär)

Jan van Aken (Die Linke)

Ljudmyla Melnyk (Projektleiterin und Wissenschaftlerin am Institut für europäische Politik)

Christoph Heusgen (Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz)

Annette Kurschus (Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland )

Das war das Thema bei Anne Will

Thema bei Anne Will heute ist "Mit der Waffe an der Schläfe“ – Sind Friedensverhandlungen mit Putin derzeit möglich?". Ein Ende von Russlands Krieg gegen die Ukraine ist ja aktuell nicht absehbar. Wie kann Frieden erreicht werden? Mehr Waffen, mehr Verhandlungsbereitschaft oder hilft nur beides? Bundeskanzler Olaf Scholz hat Kiew weitere Unterstützung zugesagt, in seiner Regierungserklärung sagte er: „Mit der Waffe an der Schläfe lässt sich nicht verhandeln – außer über die eigene Unterwerfung.“ Die Deutschen finden mehrheitlich, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine angemessen seien. Gleichzeitig sagt eine Mehrheit, die diplomatischen Bemühungen Deutschlands zur Beendigung des Krieges gingen nicht weit genug. Kann man mit Putin verhandeln? Wer könnte einen Frieden vermitteln? Und worüber könnte überhaupt verhandelt werden? Diese Fragen will Anne Will heute diskutieren.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist um 21.45 Uhr nach dem Tatort in der ARD. Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören.

Was war zuletzt Thema der Sendung Anne Wil?

Anne Will heute: Gäste und Thema am 19.3.23

in der jüngsten Sendung waren die Wiederholungswahlen in Berlin. Berlin wählte am Sonntag sein Landesparlament. Schon wieder – denn die Wahl vor knapp anderthalb Jahren wurde wegen schwerwiegender Pannen für ungültig erklärt. Bekam die rot-grün-rote Koalition für das damalige Chaos und die Politik in der Hauptstadt die Quittung? Diese Frage diskutierten Will und ihre Gäste. Die Sendung kann hier als Wiederholung in der Mediathek angesehen werden.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem beliebten TV-Format Ende des Jahres aufzuhören.

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Sandra Maischerger eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.