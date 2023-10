Anne Will und Gäste sprechen heute am 22.10. ein weiteres Mal über den Terror-Angriff auf Israel und seine Folgen. Wer ist mit dabei im Studio? Hier die aktuelle Übersicht zur Sendung.

Anne Will-Gäste heute: Wer ist am 22. Oktober im Studio?

Ron Prosor (Botschafter des Staates Israel in Deutschland)

Norbert Röttgen (Mitglied im Auswärtigen Ausschuss (CDU))

Florence Gaub (Politikwissenschaftlerin)

Yassin Musharbash (Journalist, Autor und stellvertretender Leiter des Investigativressorts "Die Zeit")

Hoda Salah (Politikwissenschaftlerin)

Arye Sharuz Shalicar (Sprecher des israelischen Militärs)

Das ist das Thema bei Anne Will heute am Sonntag, 22. Oktober 2023

Anne Will ist heute am Sonntag, 22. Oktober, wieder im Ersten auf Sendung. Sie und ihre Gäste sprechen über das beherrschende Thema dieser Tage, den Terror-Angriff der Hamas auf Israel. Hier die Übersicht zur aktuellen Sendung im TV und als kostenloser Stream in der Mediathek.

"Neuer Krieg in Nahost – Gibt es noch einen Ausweg?", lautet das Thema der Sendung. Rund zwei Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas ist die erwartete Bodenoffensive der israelischen Armee noch nicht gestartet. Im Gaza-Streifen befinden sich Hunderttausende auf der Flucht. In dieser Woche waren Bundeskanzler Scholz, US-Präsident Biden und der britische Premier Sunak zu Solidaritätsbesuchen in Tel Aviv – auch, um mit der Regierung Netanjahu über die Versorgung des Gaza-Streifens zu beraten. Wie lässt sich die Lage verbessern? Kann eine israelische Bodenoffensive den Terror der Hamas beenden, zugleich die Zivilbevölkerung schonen? Und: Droht in Nahost ein neuer langer Krieg, in den auch Israels Nachbarstaaten eingreifen? Diese Fragen wollen Anne Will und Gäste besprechen.

Uhrzeit der Sendung: Wann kommt Anne Will heute am 22. Oktober im TV und als Stream?

Die Talksendung beginnt um 21.45 Uhr im Ersten. Sie ist zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Forum und Kommentare: Wie kann ich bei Anne Will mitdiskutieren?

Zur Sendung gibt es beim Sender ein Diskussionsforum.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Wie erfolgreich ist Anne Will?

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Auch interessant für dich: TV Programm am Sonntag

Anne Will: Das sind die Gäste der Sendung heute

Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem TV-Format Ende des Jahres aufzuhören. Ihre Nachfolgerin ist ARD-Moderatorin Caren Miosga.