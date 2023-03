Bei Anne Will heute (19.3.23) sprechen die Gäste über den Ukraine-Krieg und die Folgen für die Bundeswehr. Hier die Informationen zu Thema, Gäste, Sendezeit und Mediathek.

Anne Will heute: Die Moderatorin und ihre fünf Gäste beschäftigen sich am Sonntag, 19. März 2023, mit den Folgen des Ukraine-Kriegs für Deutschland und die Bundeswehr. Hier der Überblick über Gäste und Thema bei Anne Will heute.

Anne Will heute: Das sind die Gäste am 19.3.23

André Wüstner (Vorsitzender des Bundeswehrverbandes und Oberst)

Ralf Stegner (SPD, MdB und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss)

Gerhart Baum (FDP,Bundesinnenminister a. D.)

Hedwig Richter (Professorin für Neuere und Neueste Geschichte an der Universität der Bundeswehr München)

Nicole Deitelhoff (Professorin für Politikwissenschaft, Friedens- und Konfliktforscherin)

Das ist das Thema bei Anne Will heute

"Rüsten für den Frieden – Welche Lehren zieht Deutschland aus der Zeitenwende?", lautet das Thema heute. Spätestens seit dem erneuten Angriff Russlands auf die Ukraine ist klar: Die Zeit des Friedens in Europa ist vorbei. Ist Deutschland für diese neue Phase gerüstet? Verteidigungsminister Boris Pistorius warnt, die deutschen Streitkräfte seien im Falle eines Angriffskrieges nicht verteidigungsfähig. In dieser Woche hat die Wehrbeauftragte Eva Högl noch zusätzlich Alarm geschlagen: "Die Bundeswehr hat von allem zu wenig. Und sie hat seit dem 24. Februar 2022 noch weniger." Wird ihr Weckruf Konsequenzen haben? Ist die Forderung "Frieden schaffen ohne Waffen" endgültig überholt? Wie wird sich Deutschland in dieser Zeitenwende verändern? Diese Themen diskutieren Anne Will und ihre Gäste am heutigen Sonntag.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist um 21.45 Uhr nach dem Polizeiruf in der ARD. Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören.

Was war zuletzt Thema der Sendung Anne Wil?

Anne Will im Ersten: Gäste und Thema am Sonntag

Bei Anne Will am 12.3.23 sprachen die Gäste über die Klimapolitik der Bundesregierung.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem beliebten TV-Format Ende des Jahres aufzuhören.

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Sandra Maischberger eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.