Bei Anne Will heute im Ersten geht es um den Ukraine-Krieg. Mit dabei ist Sahra Wagenknecht. Wer sind die weiteren Gäste im Studio, was ihr genaues Thema? Hier der Überblick und alle Infos zur aktuellen Sendung.

Gäste bei Anne Will heute am 17. September 2023

Michael Roth (SPD), Mitglied des Bundestages und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses

Roderich Kiesewetter (CDU), Mitglied des Bundestages und Oberst a.D.

Sahra Wagenknecht (Die Linke), Mitglied des Deutschen Bundestages

Karl Schlögel, Historiker und Osteuropa-Experte

Rieke Havertz, internationale Korrespondentin für "Zeit Online"

Was ist das Thema der aktuellen Sendung?

und Gäste sprechen heute (17.9.) über die Frage, wie der Ukraine noch besser geholfen werden kann. Wer ist mit dabei in der zweiten Sendung nach der Sommerpause ? Welche Fragen wollen Will und Gäste diskutieren? Hier der Überblick.

"Mühsame Offensive, ferner Frieden – Braucht die Ukraine noch mehr Unterstützung?" lautet heute das Thema. Denn die Gegenoffensive der Ukraine kommt mühsam voran. Auch deswegen wiederholte Außenminister Dmytro Kuleba diese Woche gegenüber Deutschland die Forderung nach Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, also Waffen mit großer Reichweite. Die Ukraine steht unter Zeitdruck: Es ist ungewiss, ob der wichtigste Verbündete USA nach der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr und einem möglichen Sieg Donald Trumps die Unterstützung aufrechterhält. Werden die USA die Ukraine weiterhin verlässlich unterstützen? Sollte Deutschland Marschflugkörper an die Ukraine liefern? Was führt zum Frieden? Diese Fragen wollen Anne Will und Gäste besprechen.

Wann kommt Anne Will heute im TV und als Stream in der Mediathek?

Die Sendung kommt am Sonntag, 10. September, zur gewohnten Uhrzeit um 21.45 Uhr im Ersten. Sie wird zeitgleich als Stream in der ARD-Mediathek gezeigt.

Forum und Kommentare: Wie kann ich bei Anne Will mitdiskutieren?

Zur aktuellen Sendung gibt es beim Sender ein Diskussionsforum.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Wie erfolgreich ist Anne Will?

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem TV-Format Ende des Jahres aufzuhören. Ihre Nachfolgerin ist ARD-Moderatorin Caren Miosga.