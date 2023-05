Anne Will und Gäste diskutieren am Sonntag (14.5.) über die Politik der Bundesregierung. Hat sie die richtigen Lösungen? Hier die Gäste der Sendung im Überblick.

Gäste und Thema bei Anne Will heute am 14 Mai: Die bekannte Talkerin beschäftigt sich in ihrer Sendung am Sonntagabend mit der Ampel-Politik. Dazu diskutieren fünf Gäste mit.

Anne Will: Gäste heute am 14. Mai 2023

Lars Klingbeil (SPD, Parteivorsitzender)

Ricarda Lang (Bündnis 90/Die Grünen, Bundesvorsitzende)

Amira Mohamed Ali (Die Linke, Fraktionsvorsitzende im Bundestag)

Mario Czaja (CDU, MdB und Generalsekretär)

Robin Alexander (stellv. Chefredakteur „Die Welt“)

Das ist das Thema am Sonntag bei Anne Will

Die Bundesregierung steht in der Kritik. Seit Wochen wird über die „Trauzeugen-Affäre“ von Patrick Graichen, Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, gestritten. Sollte Robert Habeck ihn aus dem Amt entlassen? Oder handelt es sich bei dem Konflikt in Wahrheit um eine Kampagne gegen die geplante Wärmewende, wie die Grünen behaupten? Auch die Debatte um die Geflüchtetenpolitik geht nach dem Bund-Länder-Gipfel weiter. Braucht Deutschland eine neue Asylpolitik? Wird der Ausgang der Türkei-Wahlen am Geflüchteten-Abkommen mit der EU etwas ändern? Mit der Arbeit der Ampel sind derzeit laut DeutschlandTrend mehr als zwei Drittel der Deutschen unzufrieden. Spiegelt sich dies auch bei der Wahl in Bremen am Sonntag wider?

Wann kommt Anne Will heute im TV?

Die Sendung beginnt um 21.45 Uhr direkt nach dem Tatort im Ersten.

Gibt es einen kostenlosen Livestream zu Anne Will in der Mediathek?

Ja, Anne Will kann kostenlos als Stream in der Das Erste-Mediathek angesehen werden.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem beliebten TV-Format Ende des Jahres aufzuhören.

Vergangene Woche hatte sich Anne Will mit der offenbar anstehenden Gegenoffensive der Ukraine gegen die russischen Angreifer befasst. Dazu diskutieren fünf Gäste mit.