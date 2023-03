Bei Anne Will heute (12.3.23) sprechen die Gäste über die Klimapolitik der Bundesregierung. Hier die Informationen zu Thema, Gäste, Sendezeit und Mediathek.

Anne Will: Das sind die Gäste heute (12.3.23)

Omid Nouripour (Parteivorsitzender Bündnis 90/Die Grünen)

Christian Dürr (Vorsitzender der Bundestagsfraktion, FDP)

Stephan Weil (SPD, Ministerpräsident von Niedersachsen)

Gitta Connemann (CDU, Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion)

Henrike Roßbach (Stellvertretende Leiterin Parlamentsbüro "Süddeutsche Zeitung")

Das ist das Thema bei Anne Will

Es geht um die Klimapolitik. Deutschland muss bis 2045 klimaneutral sein. Deswegen will Wirtschaftsminister Robert Habeck den Einbau von neuen Gas- und Ölheizungen von 2024 an praktisch verbieten. Das stößt auf Kritik – auch innerhalb der Ampelkoalition. Die FDP stellt sich dagegen. Auch beim Thema Verkehr: Minister Volker Wissing hat angekündigt, das für 2035 auf europäischer Ebene geplante Aus für Verbrenner-Motoren zu blockieren – wenn es keine Ausnahmen für sogenannte E-Fuels gibt, synthetische Kraftstoffe, die klimafreundlich sein sollen. Können die Klimaziele ohne Verbote erreicht werden? Muss der Verbrenner-Motor erhalten bleiben? Überfordert der Plan, schnell auf Heizen mit Öl und Gas zu verzichten, die Bevölkerung? Diese Themen diskutieren Anne Will und ihre Gäste am heutigen Sonntag.

Anne Will: Uhrzeit der Sendung und Livestream in der Mediathek

Beginn der Sendung ist um 21.45 Uhr nach dem Tatort in der ARD. Anne Will ist dann auch als kostenloser Livestream in der ARD-Mediathek zu sehen.

Parallel zur TV-Erstausstrahlung ist die Sendung als Livestream unter deutschlandradio.de zu hören.

Was war zuletzt Thema der Sendung Anne Wil?

Zuletzt beschäftigten sich Anne Will und ihre Gäste mit dem Ukraine-Krieg und der Frage, ob Friedensverhandlungen mit Putin möglich sind.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem beliebten TV-Format Ende des Jahres aufzuhören.

Anne Will ist neben Markus Lanz, Maybrit Illner und Sandra Maischberger eine der bekanntesten Talkshows Deutschlands.