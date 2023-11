Anne Will und Gäste sprechen am Sonntag (26.11.) erneut über das Milliardenloch im Haushalt. Wer ist mit dabei? Hier Gäste und Thema bei Will am Sonntag.

Anne Will-Gäste am 26.11.

Lars Klingbeil (SPD, Parteivorsitzender)

Reiner Haseloff (CDU, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt)

Prof. Marcel Fratzscher (Präsident DIW Berlin)

Julia Löhr (Wirtschaftskorrespondentin "Frankfurter Allgemeine Zeitung")

Ann-Kathrin Büüsker (Hauptstadtkorrespondentin u.a. für Klima- und Energiepolitik Deutschlandfunk)

Anne Will heute: Das ist das Thema heute

haben am Sonntag - 26.11. - erneut das Milliardenloch im Haushalt zum Thema. "Regierung in Geldnot – Wie hart trifft es Deutschland?" ist die aktuelle Sendung überschrieben. Wer ist live im Studio? Um was geht es genau? Wo kann ich Anne Will in der Mediathek sehen? Hier alle Infos zum TV-Talk am Sonntag nach dem Tatort.

Wie schon vergangene Woche geht es diesmal wieder um das Haushaltsloch nach dem Verfassungsgerichtsurteil. Auch für 2023 will die Ampel die Schuldenbremse aussetzen. So soll der Haushalt 2023 nachträglich eine rechtlich saubere Grundlage erhalten. Wird die Bundesregierung mit diesem Vorhaben durchkommen? Eine Einigung für den Haushalt des kommenden Jahres ist noch gar nicht in Sicht. Ob bis Jahresende darüber Klarheit herrscht, das ist ungewiss. Kritik kommt von der Opposition. Muss bei sozialpolitischen Projekten wie der Kindergrundsicherung und beim Bürgergeld gekürzt werden, wie CDU-Chef Merz fordert? Soll die Schuldenbremse jetzt grundlegend reformiert oder ausgesetzt werden? Stehen die Milliardenförderungen etwa für Chip-Werke auf der Kippe? Schadet die Ampel mit ihrer Haushaltspolitik den Unternehmen sowie den Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland? Darüber wollen Anne Will und ihre Gäste diskutierten.

Wann kommt Anne Will heute im TV und als Stream in der Mediathek?

Die Sendung beginnt um 21.45 Uhr im Ersten und wird gleichzeitig als Stream in der Mediathek gezeigt.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem TV-Format Ende des Jahres aufzuhören. Ihre Nachfolgerin ist ARD-Moderatorin Caren Miosga.