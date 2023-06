In der heutigen (11.06.) Folge geht es bei Anne Will im Ersten um Asylpolitik. In der Sendung soll folgende Frage erläutert werden: "Härtere Regeln, schnellere Verfahren – Was ändert Europas neue Asylpolitik?"

Folgende fünf Gäste sind bei der Diskussionsrunde mit dabei:

Saskia Esken (SPD), Parteivorsitzende

Omid Nouripour (Bündnis 90/Die Grünen), Parteivorsitzender

Jens Spahn (CDU), Präsidiumsmitglied, stellv. Fraktionsvorsitzender im Bundestag

Ruud Koopmans, Professor für Soziologie und Migrationsforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin

Franziska Grillmeier, Journalistin

Das Thema

Die EU-Innenministerinnen und -minister haben sich nach Jahren des Ringens auf eine Reform des Asylsystems geeinigt. Dieses sieht vor das Verfahren verschärft werden sollen und Menschen, die aus Ländern mit geringer Anerkennungsquote kommen, in Einrichtungen an den Außengrenzen festgesetzt werden sollen. In diesen Einrichtungen soll dann im Schnellverfahren entschieden werden, ob die Geflüchteten einen Anspruch auf Asyl haben. Nach Angaben der ARD haben im vergangenen Jahr gut 880.000 Menschen in Europa einen Asylantrag gestellt. Das sind so viele wie seit 2016 nicht mehr. Im ersten Quartal 2023 wurden bereits 250.000 Anträge eingereicht. Sind die EU-Pläne sinnvoll, um irreguläre Migration einzudämmen? Oder schottet sich Europa dadurch zu sehr ab? Wird die Flüchtlingspolitik zur Zerreißprobe für die Grünen? Diese Fragen sollen bei Anne Will diskutiert werden.

Wann kommt Anne Will heute im TV?

Anne Will beginnt heute um 21:45 Uhr.

Gibt es einen kostenlosen Livestream zu Anne Will in der Mediathek?

Ja, Anne Will kann kostenlos als Stream in der Das Erste-Mediathek angesehen werden.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem beliebten TV-Format Ende des Jahres aufzuhören.

Vergangene Woche hatte sich Anne Will mit der Klimapolitik der Bundesregierung und deren Folgen beschäftigt.