Die Gäste bei Anne Will sprechen heute mit der Moderatorin über die Klimapolitik der Bundesregierung und deren Folgen. Wer ist mit dabei? Um was geht es genau? Hier der Überblick?

Anne Will und Gäste widmen sich heute (4. Juni) der Frage "Erschöpft und unzufrieden – Verliert die Ampel beim Klimaschutz den Rückhalt in der Bevölkerung?". Wer sind die Gäste bei Will? Wann läuft die Talksendung im Ersten? Hier alle Infos.

Anne Will: Gäste heute am Sonntag, 4. Juni

Katharina Dröge (Bündnis 90/ Die Grünen), Vorsitzende der Bundestagsfraktion

Christian Dürr (FDP), Vorsitzender der Bundestagsfraktion

Philipp Amthor (CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages

Steffen Mau, Soziologe an der Humboldt Universität zu Berlin

Jana Hensel, Autorin und Journalistin für "Die Zeit"

Das ist das Thema am Sonntag bei Anne Will

Die Klimapolitik der Bundesregierung verunsichert die Bevölkerung. Laut aktuellem ARD-DeutschlandTrend von infratest dimap sorgen sich mehr als zwei Drittel der Menschen in Deutschland, dass sie die geplante Heizwende finanziell überfordern werde. Knapp drei Viertel fühlen sich über die Pläne zum klimaschonenden Heizen nicht ausreichend informiert. Womöglich auch deshalb war die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Ampel noch nie so hoch. Riskiert die Regierung mit ihrer Politik und ihrer Kommunikation die Bereitschaft der Bevölkerung zum Klimaschutz – auch, weil Teile der Gesellschaft mittlerweile „veränderungserschöpft“ seien, wie der Soziologe Steffen Mau sagt? Kommt die soziale Abfederung bei der Klimapolitik zu kurz? Verlieren die Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die Koalition? Das will Anne Will mit ihren Gästen diskutieren.

Wann kommt Anne Will heute im TV?

Anne Will beginnt heute um 21.45 Uhr nach dem Franken-Tatort im Ersten.

Gibt es einen kostenlosen Livestream zu Anne Will in der Mediathek?

Ja, Anne Will kann kostenlos als Stream in der Das Erste-Mediathek angesehen werden.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Auch interessant für dich: TV-Talk am Sonntag

Anne Will und Gäste sprechen heute über die Klima-Politik der Ampel

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages". Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem beliebten TV-Format Ende des Jahres aufzuhören.