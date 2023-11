Anne Will und Gäste diskutieren heute über das neue Milliardenloch im Haushalt. Wer ist mit dabei? Hier Gäste und Thema bei Will am Sonntag.

Bei Anne Will heute (19. November) im Ersten diskutieren fünf Gäste im Studio. Ihr Thema sind die fehlenden Milliarden im Bundeshaushalt nach dem aktuellen Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Wer ist live im Studio? Um was geht es genau? Hier alle Infos zum TV-Talk am Sonntag nach dem Tatort.

Anne Will-Gäste heute am 19. November 2023

Katrin Göring-Eckardt (Bundestagsvizepräsidentin (Bündnis 90/Die Grünen))

Alexander Dobrindt (Vorsitzender der CSU-Landesgruppe im Bundestag (CSU))

Johannes Vogel (stellv. Bundesvorsitzender und Erster Parlamentarischer Geschäftsführer (FDP))

Clemens Fuest (Präsident des ifo-Instituts)

Melanie Amann (stellv. Chefredakteurin „Der Spiegel“)

Anne Will heute: Das ist das Thema

Es ist ein Urteil, das der Ampel-Koalition große Probleme bereiten dürfte. Das Bundesverfassungsgericht hat den Zweiten Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 für verfassungswidrig und damit "nichtig" erklärt. Unerwartet fehlen damit der Regierung fest eingeplante 60 Milliarden Euro. Diese waren für viele Klimaschutzmaßnahmen und den klimaneutralen Umbau der Industrie vorgesehen, zum Beispiel für die Förderung von Elektromobilität.

Wo sollen die fehlenden Milliarden künftig herkommen? Muss mehr gespart werden, werden die Steuern erhöht oder sollte die Schuldenbremse gelockert oder gar aufgehoben werden? Darüber herrscht Uneinigkeit innerhalb der Ampel. Wird das Regierungsbündnis diese neuen Herausforderungen überstehen? Darüber wollen Anne Will und ihre Gäste diskutierten.

Wann kommt Anne Will heute im TV und als Stream in der Mediathek?

Die Sendung beginnt um 21.45 Uhr im Ersten und wird gleichzeitig als Stream in der Mediathek gezeigt.

Porträt: Das ist Moderatorin Anne Will

Anne Will, 1966 geboren, studierte Berlin Geschichte, Politologie und Anglistik, und volontierte dann beim Sender Freies Berlin. 1999 moderierte sie als erste Frau die ARD-Sportschau. Von April 2001 bis Juni 2007 moderierte Anne Will die Tagesthemen; zunächst im Wechsel mit Ulrich Wickert, später mit Tom Buhrow.

Ihre Talksendung gibt es schon lange im Ersten, zunächst vier Jahre sonntags, dann 2011 am Mittwochabend, ab 2016 wieder am alten Sendeplatz am Sonntagabend. 2002 bekam Anne Will die Goldene Kamera verliehen, 2006 den Deutschen Fernsehpreis für die "Beste Moderation Information", im Oktober 2007 den Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis "für ihre unabhängige Haltung und ihre unaufgeregte, aber stets kompetente Präsentation der Ereignisse des Tages".

Im Januar 2023 kündigte Anne Will an, mit dem TV-Format Ende des Jahres aufzuhören. Ihre Nachfolgerin ist ARD-Moderatorin Caren Miosga.