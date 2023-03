Am Mittwoch, 1. März, ist es soweit: Die neue Staffel von "Der Bachelor" startet um 20:15 Uhr auf RTL. In diesem Jahr sucht der 32-jährige David Jackson nach der großen Liebe. Dafür reisen 23 Frauen nach Mexiko.

"Der Gedanke daran, so viele Frauen auf einmal kennenzulernen, ist verrückt", sagt der neue Bachelor, David Jackson, kurz bevor es in Mexiko los geht. 23 Frauen fliegen über den Atlantik, um das Herz des Junggesellen zu erobern. Und schon jetzt ist einer der wichtigsten Momente der gesamten Show gekommen: 23 Blinddates, 23 erste Aufeinandertreffen – und keine zweite Chance für den ersten Eindruck.

Jackson ist Halb-US-Amerikaner, gebürtiger Stuttgarter und gelernter Versicherungskaufmann. Als Model und Content Creator hat er sich mittlerweile selbstständig und sein Hobby zum Beruf gemacht. Während er normalerweise zwischen Stuttgart und Dubai pendelt, sucht er sein Liebesglück nun am anderen Ende der Welt. An Mexikos Pazifikküste erwartet er 23 Singleladys zur ersten Nacht der Rosen. Einer von ihnen will er am Ende die alles entscheidende letzte Rose und damit sein Herz schenken. „Meine Vorstellung ist schon, dass, wenn ich mich das nächste Mal verliebe, dann angekommen bin", meint der 32-Jährige.

Empathisch und selbstreflektiert sollten seine Traumfrau sein

Auch interessant für dich: Action und Emotionen

Dritte Folge beim "Bachelor": Zwei Frauen müssen ihre Koffer packen

Doch was muss seine Traumfrau mitbringen? Sie sollte empathisch und selbstreflektiert sein und wissen, was sie im Leben will. Auch eine gewissen Begeisterungsfähigkeit sollte sie mitbringen. "Das sind auf jeden Fall Eigenschaften, die ich extrem positiv finde und die mir imponieren, wenn ich auf Frauen treffe", sagt der neue Bachelor. Ehrlichkeit und Loyalität zählt er dagegen zu den Grundvoraussetzungen jeder Beziehung. "Am Ende des Tages hoffe ich einfach auf eine Person, mit der ich gemeinsam durchs Leben gehen kann, mit der ich viel lachen kann, von der ich lernen kann, mit der ich gemeinsam wachsen kann. Das wäre meine Traumvorstellung."

Kleine Tanzeinlage beim ersten Kennenlernen

Die erste Herausforderung, der sich die 23 Frauen stellen müssen, ist aber, nach dem ersten Kennenlernen im Gedächtnis zu bleiben. Und dafür lassen sich die Frauen einiges einfallen - ob kleine Tanzeinlage oder ein ganz persönliches Geschenk. Bei der einen oder anderen hat der 32-Jährige auf jeden Fall Eindruck hinterlassen: "Können wir bitte darüber reden, wie heiß er ist?", lautet ein erstes Urteil der Frauen.

Während der ersten Nacht der Rosen nimmt sich der Bachelor Zeit, die Ladys auch unter vier Augen besser kennenzulernen und mehr über sie zu erfahren. Sein erstes Zwischenfazit: "So unglaublich viele Eindrücke, so viele umwerfende Frauen, ich bin überwältigt." Dabei steht in der ersten Nacht der Rosen gleich die erste Entscheidung an. Bevor der Bachelor sich zurückzieht, bittet er alle Ladys noch zu einem gemeinsamen ausgelassenen Tanz. Für manche wird das schon wieder das Ende einer ungewöhnlichen Reise sein. Die neue Folge von "Der Bachelor" ist bereits jetzt auf RTL+ zu sehen.