Ex-Kinderstar Aaron Carter wurde am 6. November 2022 tot in seiner Badwanne aufgefunden. Seine Mutter behauptete: Es war Mord. Nun ist der Autopsiebericht da.

Aaron Carter wurde vor etwa fünf Monaten von seiner Haushälterin tot in der Badwanne gefunden. Weil der 34-Jährige mit einer Drogensucht kämpfte, kam schnell der Verdacht auf, dass Drogen mit seinem Tod in Verbindung standen. Doch seine Mutter Jane wollte das nicht glauben. Vor etwa einem Monat dann postete sie in den sozialen Medien sogar Fotos vom Todesschauplatz.

Mutter Jane glaubte, dass ihr Sohn ermordet wurde

Darauf zu sehen ist die Badewanne in der Aaron Carter ertrank, sowie Teile des Badezimmers. "Ich versuche immer noch, eine echte Untersuchung zum Tod meines Sohnes Aaron Carter zu bekommen. Ich möchte diese Fotos vom Tatort mit euch allen teilen, weil der Gerichtsmediziner den Tod als versehentliche Überdosis abtat. Wegen seiner Suchtvergangenheit wurde der Tatort nie als möglicher Tatort untersucht", schrieb sie unter den Post.

Nach Drogenkonsum ertrunken

Gut fünf Monate nach dem Tod von US-Sänger Aaron Carter steht nun die Todesursache fest. Der 34-Jährige sei unter dem Einfluss von Drogen in seiner Badewanne ertrunken, teilte die Gerichtsmedizin in Los Angeles am Dienstag mit, wie die dpa berichtet.. Dem Autopsiebericht zufolge wurde bei Carter eine Chemikalie nachgewiesen, die mit Druckluft aus Dosen inhaliert werden kann, sowie Xanax, ein verschreibungspflichtiges Medikament gegen Angstzustände. Die Behörde stufte den Tod als Unfall ein.

Erfolglose Combackversuche und Suchtprobleme

Der jüngere Bruder von "Backstreet Boy" Nick Carter feierte Ende der 90er Jahre als Teeniestar mit Hits wie "Crush On You" und "Aaron's Party" große Erfolge. Danach waren viele Comebackversuche erfolglos verlaufen und er hatte mit psychischen Problemen sowie Medikamenten- und Drogensucht zu kämpfen.