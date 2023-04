In Show 9 von "Let's Dance" am Freitagabend ging es um die großen Gefühle. Für eine Teilnehmerin war danach allerdings Schluss.

Gemeinsam mit ihren professionellen Tanzpartnern haben die verbliebenen Teilnehmer bei "Lets Dance" magische Momente aufs Parkett gebracht. Dazu mussten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer spannende Duelle überstehen. In drei Gruppen traten sie gegeneinander an. Das Ziel: Der Einzug in Show 10 von "Let's Dance".

Anna Ermakova begeistert bei "Let's Dance" am Freitagabend

Die Topleistung des Abends lieferte Anna Ermakova ab: Die Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González gaben ihr die Höchstpunktzahl für ihren Einzeltanz. Zittern mussten im Anschluss dann Sharon Battiste, Timon Krause und Jens "Knossi" Knossalla nach den Tanzduellen. Am Ende fiel die Entscheidung auf Sharon Battiste - sie musste die Show verlassen und wird bei Folge 10 von "Let's Dance" nicht mehr dabei sein.

So wurden die Tänze aus der neunten regulären Live-Show bewertet:

Ehemaliger Profi-Kunstturner Philipp Boy & Patricija Ionel: "Survivor" (2wei), “Hold My Hand“ (Lady Gaga): 28 Jurypunkte

Schauspielerin Sharon Battiste & Christian Polanc: "Can’t Help Falling In Love" (Elvis Presley): 24 Jurypunkte

Entertainer Jens "Knossi" Knossalla & Isabel Edvardsson: "You Raise Me Up" (Westlife): 26 Jurypunkte

Mentalist & Autor Timon Krause & Ekaterina Leonova: "Requiem For A Dream" (Scott Benson Band): 27 Jurypunkte

YouTuberin, Schauspielerin & Moderatorin Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke: "Ain't No Mountain" (Marvin Gaye, Tammie Terrell): 29 Jurypunkte

Model Anna Ermakova & Valentin Lusin: "Behind Blue Eyes" (The Who): 30 Jurypunkte

Das waren die Wertungen der Tanzduelle bei der 9. Show von "Let's dance":

Knossi & Isabel Edvardsson: 25 Jurypunkte gegen Timon Krause & Ekaterina Leonova: 25 Jurypunkte,

Philipp Boy & Patricija Ionel: 29 Jurypunkte gegen Julia Beautx & Zsolt Sándor Cseke: 28 Jurypunkte

Sharon Battiste & Christian Polanc: 30 Jurypunkte gegen Anna Ermakova & Valentin Lusin: 30 Jurypunkte

Wer war zuvor schon raus bei Let's dance 2023?

Handball-Weltmeister Michael "Mimi" Kraus (39) und Sternekoch Ali Güngörmüş (46) schieden in der Show am vergangenen Freitag aus.

In der Sendung vor Karfreitag flog kein Teilnehmer raus. Die wenigsten Punkte bekam allerdings Sternekoch Ali Güngörmüs.

Younes Zarou und Malika Dzumaev schafften es nicht. Sie sind raus bei Lets dance 2023.

Zuvor war Natalia Yegorova, Sängerin und Ex-Frau von Vitali Klitschko, bei "Let’s Dance" rausgeflogen. Sie gehe mit "erhobenem Kopf", sagte die 49-Jährige noch kurz vor der Entscheidung.

In der Woche davor endete die Reise bei "Let´s Dance" für Komiker Abdelkarim. Der 41-Jährige erhielt die schlechteste Bewertung an diesem Abend.

Die GNTM-Siegerin 2021 Alex Mariah Peter bekam in der ersten regulären Live-Show die wenigsten Punkte und war raus.

Wann und wie kann ich Let's dance im TV und als Stream im Internet sehen?

Die Let's dance Show 8 ist online im Stream bei RTL+ abrufbar. Die nächste Folge ist dann wieder live im Free-TV bei RTL zu sehen. Insgesamt gibt es zwälf reguläre Live-Shows, die von Daniel Hartwich und Victoria Swarovski moderiert werden.

Diese Stars sind bei Let's Dance 2023 angetreten: