Hitzewelle auf Mallorca: Bis zu 44 Grad werden diese Woche erwartet. Das Wetteramt ruft für Teile Mallorcas die Warnstufe Rot aus.

Mallorca-Urlauber kommen aktuell richtig ins Schwitzen. Denn die Sonne brennt Tag für Tag erbarmungslos vom blauen Himmel. Das Wetteramt Aemet hat für Teile der Insel jetzt sogar die Warnstufe Rot ausgerufen.

Die zweite offizielle Hitzewelle des diesjährigen Sommers auf Mallorca war erst am vergangenen Donnerstag nach vier Tagen wieder abgeebbt. Und jetzt droht schon wieder die nächste: Bis Mittwoch werde es Temperaturen von 42 bis 44 Grad geben, hieß es.

Aemet rief für Teile Andalusiens im Süden Spaniens die höchste Alarmstufe aus.

Aber auch in anderen Regionen des Landes, zum Beispiel in Madrid, soll die 40-Grad-Marke erreicht oder übertroffen werden.

Auf Mallorca wurden für die Stadt Inca im Landesinneren 44 Grad prognostiziert.

Aemet warnte, dass die oft von geringer Luftfeuchtigkeit begleitete Hitze das Risiko von Waldbränden "in die Höhe schießen" lasse. Auf der Kanareninsel La Palma kämpfte man am Sonntag gegen ein Feuer, das innerhalb eines einzigen Tages knapp 4700 Hektar zerstört hatte. Das entspricht grob rund 6500 Fußballfeldern. Mehr als 4000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden.

Am Mittwoch sollen die Temperaturen auf Mallorca zunächst leicht sinken, ab Donnerstag geht es dann aber wieder etwas nach oben. Am Freitag werden dann in Inca um die 36 Grad erwartet, in Santanyi 33, in Palma 31 und in Pollenca um die 30.