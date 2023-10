Preissteigerungen haben das Leben zuletzt deutlich teurer gemacht. Das merken Verbraucher auch bei den Freizeitaktivitäten. Ein Beispiel: Der Europa-Park in Rust. Dort stiegen kommendes Jahr die Preise.

Die Inflationsraten in Deutschland soll kommendes Jahr sinken: Mehrere deutsche Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten eine durchschnittliche Inflationsrate von 2,6 Prozent für das kommende Jahr 2024. Für heuer (2023) liegt die erwartete Inflation noch bei 6,1 Prozent. Trotzdem: Das Leben in Deutschland ist in den letzten Jahren teurer geworden. Das merken die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht nur beim Wohnen und an der Supermarktkasse. Besonders auch im Freizeitbereich sind die Preise teils deutlich gestiegen und dürften dies vielerorts auch im kommenden Jahr tun. Ein Beispiel: Der Europa-Park Rust, der meistbesuchte Freizeitpark im deutschsprachigen Raum.

Europa-Park dreht an der Preisschraube: Tickets wohl rund 7 Prozent teurer

Schon jetzt ist ein Besuch des Freizeitparks Europa-Park in Rust keine günstige Angelegenheit. Je nach Besuchsdatum starten die Preise für ein Tages-Einzelticket bei 57,50 Euro für einen Erwachsenen (ab 12 Jahren) und ab 49 Euro für Kinder von 4 bis 11 Jahren. Für eine vierköpfige Familie mit zwei Eltern und zwei voll zahlenden Kindern kommen aktuell so mindestens 213 Euro zusammen - Parken exklusive. In der Vorsaison waren die Eintrittspreise noch rund fünf Prozent günstiger, berichtet beispielsweise die Deutsche Presse Agentur (dpa).

Künftig wird der Besuch des Europa-Parks aber noch einmal teurer. Laut der dpa plant der Europa-Park eine weitere Anhebung der Eintrittspreise um fast sieben Prozent. Ab dem 23. März 2024 liegen die Eintrittspreise abhängig vom Wochentag dann zwischen 61,50 Euro und 69,50 für Besucher ab 12 Jahren. Entsprechend teurer werden dann auch die Eintrittspreise für Kinder und Senioren werden.

Auch interessant für dich: Verbraucher

Inflation zwingt viele zum Verzicht

"Trotz massiver Kostensteigerungen in allen Unternehmensbereichen, die durch Inflation, höhere Lohn- und Arbeitskosten, aber auch höhere Energiepreise verursacht werden und weit über 15 Prozent liegen", habe sich die Europa-Park-Geschäftsführung zu dieser moderaten Erhöhung entschlossen, zitiert die dpa das Unternehmen.

Europa-Park: Millionen Besucher jedes Jahr

Der Europa-Park Rust wurde im Jahr 1975 eröffnet und verzeichnete im Jahr 2022 über 5,4 Millionen Besucherinnen und Besucher. Auf einer Fläche von etwa 950.000 Quadratmetern gibt es über 100 Fahrgeschäfte, mehrere Shows, sechs Hotels, einen Campingplatz und weitere Angebote.