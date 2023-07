Kaum ist die 18. Staffel von Germany´s Next Topmodel vorbei, da laufen schon die Vorbereitungen für die neue. Für die kündigte Heidi Klum eine große Veränderung an.

Seit 18 Jahren geht Heidi Klum auf die Suche nach Nachwuchsmodels. Seitdem kleben junge und auch schon etwas ältere Mädels vor dem Fernseher, träumen davon, einmal selbst vor Heidi über den Catwalk zu schreiten und so die eigene Modelkarriere zu starten.

Diversity zieht bei Germany´s Next Topmodel ein

Zu Beginn der TV-Show blieb es für viele ein Traum. Erfüllten doch die wenigsten die strengen Vorgaben der Modelwelt: Über 1,70 Meter groß, dabei möglichst dünn und jung sollten die Nachwuchsmodels sein. Doch seit einiger Zeit wird Diversity ganz groß geschrieben. Nun können auch Kandidatinnen bei Germany´s Next Topmodel mitmachen, die etwas fülliger sind, kleiner oder größer als die Norm und schon einige Jahrzehnte Lebenserfahrung mitbringen.

In der 17. Staffel von Germany´s Next Topmodel zogen so sogar Mutter und Tochter ins Finale ein. Die 19-jährige Lou-Ann aus Österreich holte sich den Sieg. Ihre 51-jährige Mutter Martina wurde Dritte.

In der 19. Staffel können sich Männer bei Germany´s Next Topmodel bewerben

In diesem Jahr gab es nun ein weiteres Novum. Zum ersten Mal wurde mit der 23-jährigen Vivien ein Curvy-Model Germany´s Next Topmodel. Und in der kommenden Staffel steht eine weitere Neuerung an, die frischen Wind in die TV-Show bringen dürfte: Erstmals können sich auch Männer bewerben. Das kündigte Model-Mama Heidi Klum auf Instagram an.

In dem Video ist sie in einem Flugzeug zu sehen, wie sie sich mit einem Flugbegleiter unterhält. Angetan von seinem äußeren Erscheinungsbild, lädt sie ihn ein, beim Casting für die 19. Staffel von Germany´s Next Topmodel mitzumachen. Und der Flugbegleiter erwidert: "Warum nicht? Super!" "Mein erstes männliches Model!", freut sich daraufhin die 50-Jährige.

Seit dem 15. Juni können sich Interessierte für die 19. Staffel von Germany´s Next Topmodel bewerben. Und das kann jetzt wirklich jeder Erwachsene. Größe, Alter und seit diesem Jahr auch Geschlecht sind egal, wirbt der TV-Sender Prosieben auf seiner Homepage. Einzige Einschränkung: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen mindestens 18 Jahre alt sein.