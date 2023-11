Vor genau 10 Jahren stürmte Helene Fischer mit "Atemlos durch die Nacht" die Charts. Nun nimmt sie den Hit zusammen mit Rapperin Shirin David erneut auf - und schlägt ganz neue Töne an.

"Atemlos durch die Nacht" war vor 10 Jahren das Lied, das bei jeder Party lief. Nicht umsonst landete der Song im Jahr 2014 sowohl in Deutschland als auch in Österreich auf Platz 1 der Single-Jahrescharts. In der Schweiz erreichte er Platz vier.

Helene Fischer nimmt Neuauflage von "Atemlos" mit Shirin David auf

Jetzt zum 10-jährigen Jubiläum nimmt Deutschlands Schlagerkönigin Helene Fischer ihren Nummer-1-Hit neu auf. Und hat sich dafür ungewöhnliche Unterstützung geholt: Shirin David wird mit ihrem Rap dem Schlager-Hit eine ganz neue Richtung geben.

Erste Einblicke in das fertige Werk geben die beiden Künstlerinnen mit einem Video auf ihren Instagram-Kanälen. Dort sprechen sie über ihre Zusammenarbeit und das fertige Werk - und scheinen sich bestens zu verstehen.

Neuauflage: Atemlos bekommt durch Rap neue Bedeutung

Mit Blick auf den Rap-Part, der in der "Atemlos"-Neuauflage hinzukommt, sagt Helene Fischer: "Der Song kriegt eine neue Bedeutung durch die Worte und ich feiere das total. Es geht ja eigentlich um Aussagen, die wir da machen. Und das sind echt so schöne und starke Worte." Für die 39-Jährige stand Shirin David mit an erster Stelle für eine Zusammenarbeit. "Ich finde sie als Mensch wahnsinnig toll und ich mag sie als Künstlerin", sagt Fischer. "Sie steht zu sich selbst. Sie macht, sie ist so eine Vorreiterin auch im Deutsch-Rap, motiviert junge Mädchen und steht auch für Frauen so toll ein. Ich finde sie einfach sehr sehr ehrlich", so Fischer im Video.

Und Shirin David? Die 28-Jährige kann ihr Glück kaum fassen. "Das ist ein Riesentraum", sagt sie im Video zu Helene Fischer. "Jeder Künstler in Deutschland träumt davon mit dir zu arbeiten und mit dir das zu machen. Das ist Wahnsinn." Es bedeute ihr viel, dass Fischer ihr die Möglichkeit gebe, mit ihr auf einer Bühne zu stehen. "Das ist crazy!"

Neuauflage von Atemlos erscheint am Donnerstag, 24. November - Auftritt bei "Wetten, dass ..?"

Lange müssen die Fans nicht warten, bis sie das neue "Atemlos" zu hören bekommen. Schon am morgigen Donnerstag, 23. November 2023, um kurz vor Mitternacht wird der Song veröffentlicht. Zum ersten Mal live präsentieren werden ihn die beiden Sängerin bei Thomas Gottschalks letzter "Wetten, dass..?"-Sendung am Samstag, 25. November.

Fans reagieren überwiegend positiv auf Kooperation

Doch wie fallen die ersten Reaktionen der Fans aus? In erster Linie positiv, wie in den Kommentaren unter dem Video zu lesen ist. "Oooomg das Duo auf das wir alle gewartet haben", schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert: "Nach diesem Duo ist ganz Deutschland atemlos". "Einfach zwei Macherinnen, die komplett die Szene auf den Kopf stellen damit. Der Inbegriff von Bossladies die beiden!!!", schreibt ein Fan. Einige sind sich sogar sicher, dass damit Musikgeschichte geschrieben wird. Daneben gibt es aber auch kritische Stimmen. "Bitte nicht", ist in den Kommentaren zu lesen, oder "wasssss ich höre uns schreien im Club" und "Bin nicht bereit dafür". Ein Fan zieht gar Konsequenzen: "Wirklich vorbei ab jetzt."