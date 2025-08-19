Horrorunfall auf Fußgängerüberweg: 84-Jähriger fährt Kleinkind tot

In Berlin hat sich am Montagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Kleinkind getötet wurde. Eine 29-jährige Frau überlebt nur durch eine Notoperation.

Senior erfasst Mutter und Kleinkind an Fußgängerüberweg

Laut der Berliner Polizei hatte sich der Unfall gegen 10 Uhr vormittags in Friedrichsfelde ereignet. Der 84-Jährige sei vermutlich mit sehr hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen und habe mit seinem Ford am Fußgängerüberweg „Einbecker Straße/Lincolnstraße“ erfasst. Das Kind saß zum Zeitpunkt des Unfalls in einem Kinderwagen.

Tödlicher Unfall in Berlin: Zweijähriger stribt trotz Notoperation

Rettungskräfte brachten den zweijährigen Jungen und die 29-jährige Mutter in ein Krankenhaus. Dort mussten beide notoperiert werden. Während die 29-Jährige den Unfall überlebte, sei das Kind im Krankenhaus gestorben, berichtet die Polizei weiter. Der 84-jährige Fahrer des Unfallwagens blieb unverletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Friedrichsfelde: Bekannt durch Tierpark Berlin

Friedrichsfelde ist ein Ortsteil des Bezirkes Lichtenberg in Berlin und hat rund 58.000 Einwohner. Bekannt ist Friedrichsfelde durch den Tierpark Berlin mit dem Schloss Friedrichsfelde. Die überwiegende Anzahl der Wohngebäude sind Mehrfamilienhäuser und Plattenbauten.