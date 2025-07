Autofahrer hat bei Starkregen Unfall auf A8 - verletzt

Bei Starkregen ist ein Mann mit seinem Auto auf der Autobahn 8 in Ulm ins Schleudern gekommen und mit der Leitplanke kollidiert. Der 36 Jahre alte Fahrer wurde leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die A8 in Richtung München war am Samstag für etwa zweieinhalb Stunden komplett gesperrt.

Der Mann sei wegen unangepasster Geschwindigkeit mit seinem Wagen ins Schleudern gekommen, zweimal gegen die Leitplanke gestoßen und etwa 200 Meter weiter quer auf der Straße stehen geblieben, hieß es. Zufällig vorbeikommende Kräfte des Hauptzollamtes Ulm und der Bundespolizei sicherten den Angaben zufolge die Unfallstelle.

Den 36-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen unangepasster Geschwindigkeittrotz Starkregens.