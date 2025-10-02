Zu Fuß auf Bundesstraße unterwegs: Mann attackiert Polizeibeamte

Am Mittwochabend haben Polizeibeamte einen Mann aufgehalten, der zu Fuß auf der B31 unterwegs war. Der 29-Jährige stand offenbar unter Drogen und leistete erheblichen Widerstand.

Fußgänger auf Bundesstraße unterwegs: Zeugen schlagen Alarm

Verkehrsteilnehmer hatten der Polizei den Fußgänger gemeldet. Als kurze Zeit später Beamte den Mann antrafen, reagierte dieser nicht, als sie ihn ansprachen. Der Polizei zufolge wollten die Polizisten den Mann am erneuten Betreten der Fahrbahn hindern, dabei rastete der 29-Jährige aus.

Fußgänger rastet aus und greift Polizisten an

Der Mann soll laut Polizeiangaben den Polizisten geschlagen haben. Eine zweite Streife musste zur Unterstützung der Festnahme anrücken. Der Mann soll der Polizeimeldung zufolge augenscheinlich unter Drogen gestanden haben. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben. Anschließend brachten die Beamten ihn aufgrund seiner Gemütslage in eine Fachklinik. Auf den 29-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren zu.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.