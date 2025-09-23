Landwirtschaftsfahrzeug streift Pkw und fährt unbeirrt weiter

Am Samstagabend gegen 19:55 Uhr kam es in der Straße „Am Litzelbacher Weg“ zu einem Streifzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten landwirtschaftlichen Gespann mit Überbreite. Den bisherigen Ermittlungen zufolge streiften die Räder des Zugfahrzeugs an dem entgegenkommenden Fahrzeug, wodurch dieser auf der Fahrerseite beschädigt wurde.

Während der Geschädigte anhielt, setzte das landwirtschaftliche Gespann die Fahrt fort. Der Schaden am Pkw wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zu dem landwirtschaftlichen Gespann geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 mit dem Polizeiposten Pfullendorf in Verbindung zu setzen.