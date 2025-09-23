Logo all-in.de
Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Pullendorf

Landwirtschaftsfahrzeug streift Pkw und fährt unbeirrt weiter

Der Polizeiposten Pullendorf sucht Zeugen, die Hinweise über das tatbeteiligte landwirtschaftliche Gespann geben können.
Von Veronika Hartmann
    Ein bisher unbekanntes landwirtschaftliches Gespann touchierte einen Pkw auf der Fahrerseite.
    Ein bisher unbekanntes landwirtschaftliches Gespann touchierte einen Pkw auf der Fahrerseite. Foto: Christian Rudnik (Symbilbild)

    Am Samstagabend gegen 19:55 Uhr kam es in der Straße „Am Litzelbacher Weg“ zu einem Streifzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem bislang unbekannten landwirtschaftlichen Gespann mit Überbreite. Den bisherigen Ermittlungen zufolge streiften die Räder des Zugfahrzeugs an dem entgegenkommenden Fahrzeug, wodurch dieser auf der Fahrerseite beschädigt wurde.

    Während der Geschädigte anhielt, setzte das landwirtschaftliche Gespann die Fahrt fort. Der Schaden am Pkw wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zu dem landwirtschaftlichen Gespann geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07552/2016-0 mit dem Polizeiposten Pfullendorf in Verbindung zu setzen.

