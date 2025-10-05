Brand auf Campingplatz - Identität der Leiche noch ungeklärt

In den Resten eines völlig ausgebrannten Wohnwagens auf einem Campingplatz im mittelhessischen Vogelsbergkreis ist ein Mensch tot aufgefunden worden. Ein Jäger, der sich in der Nähe des Campingplatzes auf einem Hochsitz aufhielt, bemerkte nach Polizeiangaben gegen 23.45 Uhr eine Verpuffung im Bereich des Campingplatzes, die sich kurze Zeit später zu einem Brand ausweitete.

Beim Eintreffen der Feuerwehr habe der Wohnwagen bereits in Flammen gestanden, teilte die Polizei mit. Trotz der sofort eingeleiteten Löschmaßnahmen habe ein Ausbreiten der Flammen auf zwei in der Nähe stehende Wohnwagen, auf ein Vorzelt sowie Sträucher nicht mehr verhindert werden können. In dem ausgebrannten Wohnwagen fanden Einsatzkräfte der Feuerwehr eine leblose Person, für die jede Hilfe zu spät kam.

Obduktion angeordnet

Zur Ermittlung der Identität der verstorbenen Person hat die Staatsanwaltschaft Gießen eine Obduktion angeordnet. Weshalb das Feuer ausbrach und wie die genauen Todesumstände sind, ist derzeit laut Polizei noch unklar. Die Staatsanwaltschaft Gießen und die Alsfelder Kriminalpolizei ermitteln. Die Spurensicherungsmaßnahmen vor Ort dauerten am Vormittag noch an.

Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Einschätzungen auf rund 70.000 Euro. Weitere Personen kamen nach derzeitigen Erkenntnissen laut Polizei nicht zu Schaden.