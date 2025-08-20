Kinder machen Spritztour mit Krankenfahrstuhl und bauen Unfall mit Tesla

Zwei Kinder haben am Dienstagabend in Wilhelmsdorf mit einem Krankenfahrstuhl einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhren die elf und zwölf Jahre alten Kinder gegen 18.30 Uhr mit dem elektrischen Krankenfahrstuhl in Höhreute umher. Dabei missachteten sie die Vorfahrt eines 26-jährigen Tesla-Fahrers.

Unfall in Wilhelmsdorf zwischen Krankenfahrstuhl und Tesla

Es kam zum Crash. Der verlief zwar ohne Verletzte, hinterließ aber einen Sachschaden. Der Tesla wurde durch den Unfall erheblich beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Der Krankenfahrstuhl der Kinder trug nur geringe Schäden davon. Die Polizei Weingarten ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.