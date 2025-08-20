Logo all-in.de
Wilhelmsdorf: Kinder verursachen Unfall mit Krankenfahrstuhl - Crash mit Tesla

Wilhelmsdorf in Ravensburg

Kinder machen Spritztour mit Krankenfahrstuhl und bauen Unfall mit Tesla

Zwei elf und zwölf Jahre alte Jungen haben in Wilhelmsdorf einen Unfall gebaut. Sie waren mit einem Krankenfahrstuhl unterwegs. Der Unfallgegner war ein Tesla.
    Am Dienstag haben zwei Kinder mit einem Krankenfahrstuhl einen Unfall mit einem Tesla gebaut. (Symbolbild)
    Am Dienstag haben zwei Kinder mit einem Krankenfahrstuhl einen Unfall mit einem Tesla gebaut. (Symbolbild) Foto: Pixabay

    Zwei Kinder haben am Dienstagabend in Wilhelmsdorf mit einem Krankenfahrstuhl einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhren die elf und zwölf Jahre alten Kinder gegen 18.30 Uhr mit dem elektrischen Krankenfahrstuhl in Höhreute umher. Dabei missachteten sie die Vorfahrt eines 26-jährigen Tesla-Fahrers.

    Unfall in Wilhelmsdorf zwischen Krankenfahrstuhl und Tesla

    Es kam zum Crash. Der verlief zwar ohne Verletzte, hinterließ aber einen Sachschaden. Der Tesla wurde durch den Unfall erheblich beschädigt, der Sachschaden beläuft sich auf 5.000 Euro. Der Krankenfahrstuhl der Kinder trug nur geringe Schäden davon. Die Polizei Weingarten ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

    Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.

