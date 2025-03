Hundewelpen im Karton entdeckt! Zoll stoppt mutmaßlichen Welpenschmuggel.

Zollbeamte haben bei einer Kontrolle an der Grenze zu Tschechien drei Hundebabys in einem Karton entdeckt. Wie der Zoll mitteilt, wurden die Beamten bei einer Kontrolle am Grenzübergang Waidhaus fündig.

Hundewelpen in Karton bei Waidhaus entdeckt

Die Zöllner hatten das Fahrzeug eines Mannes entdeckt und dabei drei Hundewelpen in einem Karton entdeckt, der auf der Rückbank stand. Der 35-jährige rumänische Fahrer gab an, dass die Welpen aus Ungarn stammten und als Geschenke gedacht seien. Unterlagen, die für einen Transport der Tiere nach Deutschland notwendig sind, konnte der Mann jedoch nicht vorweisen. Laut dem Zoll fehlten Impfnachweise und Heimtierausweise.

Strenge Regeln für Tiertransporte in der EU

Laut dem Zoll besteht der Verdacht, dass die Tiere illegal nach Deutschland gebracht wurden. Die Hundewelpen befinden sich mittlerweile in der Obhut des zuständigen Veterinäramtes. Laut dem Zoll besteht bei derartigen Transporten die Gefahr, dass die Tiere gefährliche Krankheiten einschleppen, so unter anderem die Tollwut. Zudem werden die Tiere oftmals großen Belastungen während des Transportes ausgesetzt und leiden.

