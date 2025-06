Durch Schweißtropfen abgelenkt: Transporterfahrer kracht in Friedrichshafen mit Autofahrerin zusammen

Weil er offenbar durch einen Schweißtropfen kurzzeitig abgelenkt war, ist der Fahrer eines Kleintransporters in Friedrichshafen in den Gegenverkehr geraten. Dort kollidierte er mit dem Auto einer Frau.

Schweißtropfen nimmt Fahrer die Sicht

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr. Demnach hat der Schweißtropfen dem 25-jährigen Fahrer eines Kleintransporters die Sicht genommen, was ihn kurzzeitig ablenkte. In der Teuringer Straße kam er deswegen auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem dort entgegenkommenden Hyundai.

Hoher Schaden und eine Verletzte nach Unfall in Friedrichshafen

Während der stadtauswärts fahrende Unfallverursacher laut Polizei den Unfall unverletzt überstanden hat, zog sich die 52-jährige Hyundai-Fahrerin leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden, der entstandene Gesamtsachschaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen.