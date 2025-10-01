Warngau: Frau mit Messer verletzt – Kripo ermittelt

Nach Angaben der Polizei wurde am Dienstagnachmittag, 30. September 2025, in einer Asylunterkunft in Warngau eine 53-Jährige mit einem Messer verletzt. Bei der Integrierten Leitstelle Rosenheim ging gegen 14.25 Uhr eine Meldung zu der verletzten Frau in der Valleyer Straße ein. Einsatzkräfte trafen die Frau mit Stichverletzungen an und leiteten Hilfe ein.

Ermittlungen in Warngau: Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung gegen Ehemann

Ein 62-Jähriger steht im Verdacht, seine Ehefrau verletzt zu haben. Beamtinnen und Beamte nahmen den Tatverdächtigen vorläufig fest. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Beteiligten machten bei der ersten Befragung widersprüchliche Angaben zum Ablauf. Kräfte der Polizeiinspektion Holzkirchen führten die ersten Maßnahmen am Tatort durch. Nach Weisung der Staatsanwaltschaft München II übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim die weiteren Untersuchungen.

Polizei ermittelt weiter

Ein Anfangsverdacht wegen eines versuchten Tötungsdelikts erhärtete sich nicht. Der 62-Jährige muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Die Ermittler setzten ihn auf freien Fuß. Ablauf, Hintergründe und Motiv bleiben Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Quelle: Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.