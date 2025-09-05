Trickdieb stiehlt über 2000 Euro aus Auto einer Seniorin

Ein bislang unbekannter Trickdieb hat am Donnerstagmorgen aus dem Auto einer 89-Jährigen mehr als 2000 Euro Bargeld und mehrere Kontoauszüge gestohlen. Der Täter lenkte sein Opfer dabei geschickt ab.

Täter lenkt Opfer mit Vorwand ab

Der Polizei zufolge hatte die Seniorin gegen 9.45 Uhr in der Straße "Martinstorplatz" geparkt, als der Täter sie ansprach. Der unbekannte Mann soll demnach die Frau durch Gestik aufgefordert haben, ihm Geld zum Wechseln zu geben. Dabei öffnete die Beifahrertür des Fahrzeugs.

Trickdieb klaut Kuvert mit Bargeld

Während die 89-Jährige in ihrem Portemonnaie nach dem Wechselgeld suchte, klaute der Dieb ein Kuvert aus ihrer Handtasche. Die Tasche lag unbeaufsichtigt auf dem Beifahrersitz. Der Diebstahl wurde von der Seniorin erst später bemerkt, woraufhin sie die Polizei alarmierte.

Ist Täter für weitere Diebstähle verantwortlich?

Der Täter wird in der Polizeimeldung als etwa 170 cm groß und Ende 50 beschrieben, dunkel gekleidet, ohne Bart und mit wenigen Haaren. Die Polizei untersucht mögliche Zusammenhänge mit früheren Trickdiebstählen im Stadtgebiet. Zeugen des Diebstahls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Quelle: Polizeipräsidium Ravensburg / ots. Hinweis: Diese Meldung wurde unterstützt von KI erstellt.