Steinwurf und Schüsse: Attacke auf junge Frau bei Wangen im Allgäu

Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag einen Stein durch ein Fenster in Neuravensburg bei Wangen im Allgäu geworfen und anschließend zwei Schüsse abgefeuert. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich die Tat in der Argenstraße.

Attacke auf Wohnung von junger Frau in Neuravensburg: Polizei ermittelt

Demnach habe der Unbekannte den Stein gegen 1 Uhr nachts durch das Badfenster einer 27-jährigen Frau geworfen. Nachdem er zwei Schüsse aus einer Schreckschusswaffe abgegeben hatte, rannte er in Richtung Bodenseestraße davon. Durch den Steinwurf seien das Badfenster und ein Spiegel zerstört worden, berichtet die Polizei weiter. Verletzte gab es nicht. Die Polizei in Wangen im Allgäu hat die Ermittlungen aufgenommen.