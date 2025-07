In die Tiefe gestürzt! Mann stirbt an Walhalla

Ein 32-jähriger Mann ist bei einem Unfall an der Walhalle bei Donaustauf in der Oberpfalz tödlich verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann rund achteinhalb Meter in die Tiefe gestürzt.

Walhalla: Mann stürzt auf Steinplateau und stirbt

Der Unfall hatte sich am Sonntagabend gegen 23.20 Uhr an der Ostseite des Denkmals ereignet. Dort hatte der 32-Jährige den Abend mit seiner Lebensgefährtin verbracht. Als beide ihre Sachen zusammenpackten, sei der Mann unglücklicherweise ins Leere getreten und anschließend in die Tiefe gestürzt. Er prallte daraufhin auf ein darunterliegendes Steinplateau.

Tödlicher Sturz an Walhalla: Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Alarmierte Rettungskräfte hätten noch versucht, den 32-Jährigen zu reanimieren, blieben jedoch erfolglos. Der Mann starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit liegen aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor.

Walhalla ist Ruhmesstätte für bedeutende Persönlichkeiten

Die Walhalla ist eine der bekanntesten Gedenkstätten Bayerns. Sie liegt auf dem Bräuberg bei Donaustauf und wurde von 1830 bis 1842 durch Ludwig I. von Bayern errichtet. Die Walhalla ist eine Art Ruhmesstätte für bedeutende Persönlichkeiten des deutschsprachigen Raumes. Dazu gehören, Herrscher, Künstler, Wissenschaftler und Schriftsteller. Der Name leitet sich von der nordischen Mythologie ab. Dort ist die Walhalla, der Ort für im Kampf getötete Krieger.