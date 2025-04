Waldbrand nahe der Zugspitze! Feuerwehr bekämpft Flammen

In einem Waldgebiet bei Biberwier in Tirol, nahe der Zugspitze, ist am Dienstagabend ein Waldbrand ausgebrochen. Laut der Polizei brannte es auf einer Fläche von ca. 30 x 8 Metern.

Feuerwehr löscht Waldbrand an der Zugspitze

Das Feuer war gegen 19:00 Uhr ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr Biberwier rückte aus und schaffte es der Polizei zufolge, den Brand rasch unter Kontrolle zu bringen. Gegen 19:35 Uhr war das Feuer gelöscht. Personen wurden nicht verletzt.

Ursache von Waldbrand wird noch ermittelt

Die Freiwillige Feuerwehr Biberwier war mit 16 Einsatzkräften im Einsatz. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern laut Polizei noch an.