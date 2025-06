Zwölf Kinder verletzt! Mann sprüht Pfefferspray in Straßenbahn

Mit Pfefferspray hat ein maskierter Mann in einer Straßenbahn in Karlsruhe 16 Menschen verletzt - darunter zwölf Kinder und Jugendliche. Er hatte im Stadtteil Rüppurr in der Bahn zunächst Fahrgäste beleidigt und dann das Spray versprüht, wie die Polizei mitteilte. Seine Identität sei bislang unbekannt, nach ihm und einem Begleiter werde gesucht.

Die Verletzten wurden mit Hustenreiz und geröteten Augen vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Drei der verletzten Kinder wurden in eine Klinik gebracht. Zum Tatzeitpunkt befanden sich 70 bis 80 Menschen in der Straßenbahn.

Mann mit Tuch maskiert - Offenbar kein gezielter Angriff

Nach dem Einsteigen habe der Mann die Fahrgäste zunächst beleidigt, bevor er das Pfefferspray versprüht habe, teilte die Polizei mit. Danach sei er mit einem weiteren Mann in ein Wohngebiet geflohen. Derzeit gebe es keine Hinweise darauf, dass der Angriff auf bestimmte Personen abgezielt habe.

Der Mann habe ein Stoffhalstuch über dem Gesicht getragen. Weitere Angaben zu den Männern, etwa zu Alter und Aussehen, teilte die Polizei am Abend bislang nicht mit. Zunächst müssten die Aussagen von Zeugen ausgewertet werden.