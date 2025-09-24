Viehscheid-Drama im Zillertal: Mann stürzt mit Rind ab und wird lebensgefährlich verletzt

Ein schwerer Unfall hat den Viehscheid in Zellberg im Zillertal überschattet. Ein 39-jähriger Österreicher stürzte am Sonntagmorgen (21.9.2025) zusammen mit einem Rind acht Meter in die Tiefe und erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Der Mann war mit seinem 15-jährigen Sohn als freiwilliger Viehtreiber beim Almabtrieb von der Tiroler Söggenalm unterwegs. Die Schumpen wurden dabei auf der Zillertaler Höhenstraße talwärts getrieben.

Während des Abtriebs lief ein Rind plötzlich bergwärts in den steilen Wald oberhalb der Straße. Vater und Sohn begaben sich in das steile Waldstück, um das Tier zurückzutreiben. Der 39-Jährige kletterte eine steile Straßenböschung hinauf, um das Vieh wieder auf den richtigen Weg zu bringen.

Zillertal: Unfall bei Almabtrieb - Rind und Treiber abgestürzt

In diesem Moment rutschte das Rind auf einem Steinschutznetz aus, erfasste den Viehtreiber und stürzte mit ihm etwa 8 Meter in die Tiefe.

Der Mann schlug auf der Straße auf und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Das Rind landete neben ihm, blieb aber unverletzt.

Der Notarzthubschrauber brachte den Schwerverletzten umgehend in die Klinik Innsbruck. Über seinen aktuellen Gesundheitszustand ist nichts bekannt. Sein 15-jähriger Sohn musste das Drama mit ansehen.

Die Tiroler Landespolizei hat die Ermittlungen zu dem Viehscheid-Unfall im Zillertal aufgenommen.

Almabtriebe und Viehscheide sind jahrhundertealte Traditionen in den Alpen, bei denen Rinder von den Sommerweiden ins Tal getrieben werden. Freiwillige Helfer unterstützen die Bauern dabei regelmäßig. Trotz der festlichen Stimmung birgt das enge und steile Gelände für Treiber immer wieder erhebliche Risiken.

Hier passierte der Viehscheid-Unfall: Das ist die Zillertaler Höhenstraße

Die Zillertaler Höhenstraße ist eine der bekanntesten Panoramastraßen in Tirol (Österreich). Sie verläuft oberhalb des Zillertals, zwischen Hippach, Zellberg, Aschau, Stumm und Ried, und liegt auf einer Höhe von bis zu rund 2.000 Metern.

Lage & Verlauf: Sie zieht sich über etwa 48 Kilometer entlang der Westseite des Zillertals und bietet zahlreiche Ein- und Ausfahrten in verschiedenen Orten.

Aussicht: Von der Straße aus hat man einen weiten Blick über die Zillertaler Alpen, die Tuxer Alpen und bis ins Inntal.

Besonderheit: Entlang der Höhenstraße liegen zahlreiche Almen und Hütten, die Ausgangspunkte für Wanderungen oder einfach beliebte Einkehrziele sind.